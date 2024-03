​Tchad : un atelier pour dynamiser le secteur de la micro-finance

Dans ce contexte, la microfinance est un outil adapté pour améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Le Représentant du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Tchad, Mamadou Bobo Sow, a réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir les efforts du gouvernement pour promouvoir l'inclusion financière, sociale et numérique, ainsi que la pérennisation des services et produits financiers.



Le Ministre de la Formation Professionnelle, des Métiers et de la Micro-Finance, Djimé Moussa Oumar, a souligné que 93 % de la population en âge d'avoir accès aux services financiers de base n'en bénéficient pas. Dans cette perspective, il a encouragé les participants à l'atelier à effectuer des ajustements pour aligner la stratégie du Tchad sur celle de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEMAC). De plus, il a appelé à l'élaboration d'un plan quinquennal 2024-2028 en phase avec le Plan National de Développement (PND) 2024-2028 actuellement en cours d'élaboration.



L'atelier de dynamisation du secteur de la microfinance au Tchad se déroulera sur une durée de 4 jours.