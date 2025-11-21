Alwihda Info
TCHAD

​Téléphonie : Moov Africa Tchad a officiellement lancé sa nouvelle application dénommée "Moov Money" pour la promo de la CAN 2025


Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Novembre 2025


C'est à travers un point de presse tenu ce jeudi 20 novembre 2025, où plusieurs annonces ont été faites que le directeur général de Moov Africa Tchad a officiellement lancé la nouvelle application dénommée "Moov Money". Disponible en trois langues : Français, Arabe et Anglais, cette application marque unouvelle étape dans l’évolution de services financiers mobiles du réseau téléphonique.


Selon son directeur général Mohammed Dkhissi, depuis plus de dix ans, Moov Africa accompagne les tchadiens dans leurs transactions quotidiennes grâce à une plateforme simple et fiable. Mais les attentes évoluent, les usages changent et la technologie offre aujourd’hui la possibilité d’aller beaucoup plus loin. 

Cette vision de modernisation est en phase avec la dynamique impulsée lors du PND Tchad connexion 2030 à Dubaï. " C’est pourquoi nous sommes fiers de lancer officiellement la nouvelle application Moov Money, une application moderne, intuitive et sécurisée, pensée pour offrir une expérience conforme aux standards internationaux. Pour les distributeurs, agents et marchands, une version spécifique, “Moov Money Agent TD”, a été développée avec des fonctionnalités adaptées à leurs opérations ", dit-il. 

Mohammed Dhikissi a aussi annoncé qu'à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Moov Africa lance dès aujourd’hui une grande promo spéciale CAN. L'objectif est d'offrir à huit heureux gagnants l’opportunité exceptionnelle d’assister aux quarts de finale, aux demi-finales et à la grande finale au Maroc, avec un voyage 100 % pris en charge : transport, hébergement, restauration et accompagnement. Et comme Moov Africa entend célébrer cette nouvelle application en encourageant son adoption, la participation à cette promo se fera tout simplement à travers les transactions Moov Money. 

Expliquant l'utilisation de la nouvelle application, il a souligné que dès l’ouverture, l’utilisateur découvre une interface simple, claire, avec une barre de recherche intelligente qui permet de retrouver en un instant n’importe quel service. Et au-delà de la simplicité d’usage,la sécurité est renforcée : authentification par OTP et reconnaissance d’empreinte digitale… chaque opération se fait dans un environnement sécurisé, et elle aussi propose un mode hors connexion pour permettre l’accès aux services essentiels même sans Internet. Plus qu'un simple outil, cette application devient la porte d’entrée vers un écosystème Moov Money plus vaste, plus fluide et plus performant, à lancé le Directeur Général de Moov Africa Tchad. 

Pour Mohammed Dhikissi, au-delà de la nouveauté majeure qui arrive chez les partenaires marchands : le paiement par QR Code. Il suffira bientôt de scanner un code pour régler facilement un achat. l’accent est mis sur la transparence : l’historique complet et instantané des transactions, les détails de chaque service et leurs tarifs sont consultables dans l’application. " Plus nos abonnés utilisent Moov Money pour leurs opérations quotidiennes, plus ils multiplient leurs chances de gagner. C’est une manière pour nous de remercier nos clients fidèles et d’offrir une expérience sportive unique à ceux qui nous font confiance chaque jour " conclu-t-il. 

Il convient de souligner que les transactions via Moov Money sont nombreuses et le client a donc le choix aujourd’hui de ce qu’il peut faire pour gagner. Moov Money permet les transferts dans tout le Tchad et dans la sous-région CEMAC via GIMACPAY, la réception d’argent depuis le monde entier grâce à Tap Tap Send, les transferts bancaires, les paiements des impôts, les paiements dans les supermarchés, pharmacies, restaurants etc. Autant de services qui facilitent la vie des clients de Moov Africa au quotidien. En rappelle, le dernier contrôle qualité des services de l’ARCEP a positionné Moov Africa Tchad premier opérateur en termes de qualité des services. Autrement dit, le réseau de téléphonie investissons dans la satisfaction de nos abonnés.


