​Téléphonie : Moov Africa Tchad a officiellement lancé sa nouvelle application dénommée "Moov Money" pour la promo de la CAN 2025

Selon son directeur général Mohammed Dkhissi, depuis plus de dix ans, Moov Africa accompagne les tchadiens dans leurs transactions quotidiennes grâce à une plateforme simple et fiable. Mais les attentes évoluent, les usages changent et la technologie offre aujourd’hui la possibilité d’aller beaucoup plus loin.



Cette vision de modernisation est en phase avec la dynamique impulsée lors du PND Tchad connexion 2030 à Dubaï. " C’est pourquoi nous sommes fiers de lancer officiellement la nouvelle application Moov Money, une application moderne, intuitive et sécurisée, pensée pour offrir une expérience conforme aux standards internationaux. Pour les distributeurs, agents et marchands, une version spécifique, “Moov Money Agent TD”, a été développée avec des fonctionnalités adaptées à leurs opérations ", dit-il.



Mohammed Dhikissi a aussi annoncé qu'à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Moov Africa lance dès aujourd’hui une grande promo spéciale CAN. L'objectif est d'offrir à huit heureux gagnants l’opportunité exceptionnelle d’assister aux quarts de finale, aux demi-finales et à la grande finale au Maroc, avec un voyage 100 % pris en charge : transport, hébergement, restauration et accompagnement. Et comme Moov Africa entend célébrer cette nouvelle application en encourageant son adoption, la participation à cette promo se fera tout simplement à travers les transactions Moov Money.



Expliquant l'utilisation de la nouvelle application, il a souligné que dès l’ouverture, l’utilisateur découvre une interface simple, claire, avec une barre de recherche intelligente qui permet de retrouver en un instant n’importe quel service. Et au-delà de la simplicité d’usage,la sécurité est renforcée : authentification par OTP et reconnaissance d’empreinte digitale… chaque opération se fait dans un environnement sécurisé, et elle aussi propose un mode hors connexion pour permettre l’accès aux services essentiels même sans Internet. Plus qu'un simple outil, cette application devient la porte d’entrée vers un écosystème Moov Money plus vaste, plus fluide et plus performant, à lancé le Directeur Général de Moov Africa Tchad.