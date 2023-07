​Wakit Tchad Al-djedida : une nouvelle coalition

Selon Maaty Abakar, le porte-parole de Wakit Tchad Al-djedida (composé d'anciens militants de Wakit Tama) le Tchad a un avenir prometteur. Il estime que la période de transition peut être une opportunité pour le pays de se réinventer et de construire une société plus juste, plus équitable et plus prospère pour tous les Tchadiens.



Les membres de Wakit Tchad Al-djedida encouragent tous les citoyens à s'engager activement dans ce processus, à participer aux débats publics et à contribuer à la construction d'un avenir meilleur.



En signe de cette nouvelle direction, l'appellation Wakit Tama ne sera plus utilisée et une nouvelle coalition, nommée Wakit Tchad Al-djedida, a été formée, selon Maaty Abakar.