​Youth Connekt Tchad : valorisation de l’engagement entrepreneurial de la jeunesse

La coordinatrice de Youth Connekt Tchad, Madina Gombo Abdraman, a exprimé sa satisfaction suite aux deux jours de discussions productives et de renforcement des capacités avec les jeunes entrepreneurs. Ces assises avaient pour objectif d’écouter et de recueillir les aspirations de la jeunesse concernant le programme Youth Connekt.



Madina Gombo Abdraman a souligné l’importance des échanges d'idées entre les jeunes entrepreneurs et a assuré que leurs préoccupations seraient prises en compte par l'institution. Elle a par ailleurs affirmé que l'engagement de Youth Connekt envers l’autonomisation des jeunes a été déterminant pour le succès du programme au Tchad.