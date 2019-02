11ans après la disparition d'Ibni : une exposition à Paris pour lutter contre l’oubli

Onze ans après l’enlèvement du Professeur Ibni Oumar Mahamat Saleh, le comité de soutien et le comité d’Initiative de Protection des droits de l'Homme et des libertés organisent sur trois jours, à compter du 2 février 2019, une exposition-photo qui lui est consacrée. "Un moment pour rendre hommage au Pr. Ibni Oumar Mahamat Saleh, et à travers lui, à tous les martyrs de la répression au Tchad", selon un communiqué parvenu à Alwihda Info.



"Ibni Oumar était l’une des rares voix autour desquelles se sont rassemblés ceux qui désirent sortir le Tchad de la spirale de la violence et de coups de force qui emporte toute aspiration démocratique dans ce pays tenu en main de fer", explique le communiqué.



Responsable de l’opposition démocratique, Ibni Oumar est devenu une figures emblématique de l’opposition non armée et démocratique "dans ce pays asphyxié par l’inhumanité et les conflits de ces dernières décennies."



Par le biais de cette exposition descriptive, "nous désirons rendre un hommage mérité, à toutes les figures de la politique tchadienne et de la société civile tombées sous la brutalité du régime", selon les deux comités.



Depuis 2012, à travers une plainte au Tribunal de grande instance de Paris, la famille du disparu continue de mener le combat pour que la responsabilité de l’Etat tchadien soit établie. Elle réclame jusqu'aujourd'hui le corps d'Ibni Oumar.



Date : Du 2 au 4 février 2019

Horaires : 10h00-15h00

Lieu : Salle Lucie Aubrac au 35 Rue Henri Barbusse à Gennevilliers