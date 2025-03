120 millions de dollars pour électrifier 200 villes à travers le Tchad

L'objectif principal de cette rencontre était de discuter des progrès réalisés dans le cadre du Projet MR (Mini Réseau), qui a pour ambition d'électrifier 200 villes au Tchad. Ce projet se concrétise grâce à un partenariat public-privé (PPP) et un budget global de 120 millions de dollars. Le Ministre a exprimé son appréciation pour cette initiative de la SFI et a mis en avant la nécessité d'accélérer la mise en œuvre du projet. Il a insisté sur l'importance d’électrifier les 120 premières villes sélectionnées, en phase avec le programme politique du Chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno.



Cette électrification est essentielle pour améliorer l'accès à l'énergie et favoriser le développement socio-économique dans les zones ciblées, contribuant ainsi à la vision d'un Tchad plus accessible et moderne. La collaboration entre le Tchad et la SFI pourrait transformer considérablement le paysage énergétique du pays, avec des implications positives pour les communautés rurales et urbaines. Alors que le projet avance, il représente un pas significatif vers une infrastructure énergétique durable et efficace au Tchad.