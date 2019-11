Pour marquer les 16 journées d’action contre les violences faites aux femmes qui s’ouvriront le 25 novembre avec la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, l’Ambassade de France au Ghana s’associe à Amnesty Intentional Ghana dans la campagne "Orange your Campus : Stand against sexual abuse !" (Orangez votre campus : Luttez contre les abus sexuels !”)

La campagne vise à créer la sensibilisation/éducation nécessaire sur 3 campus universitaires pour encourager les victimes d’abus sexuels à s’exprimer, à autonomiser les jeunes et à les rendre disponibles pour soutenir les victimes d’abus sexuels sur leurs différents campus (campagne radio, TV et médias sociaux, formation sur la prévention et le signalement des abus sexuels).