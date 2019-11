ACTUALITES 160 employés de Dangote récompensés pour bons et loyaux services

Dans le cadre d’une cérémonie, la société Dangote Industries Limited (https://www.Dangote.com/) a récemment récompensés 160 de ses employés pour leur engagement, leur loyauté, leur service et leur contribution inestimables à la croissance de la marque la plus admirée d’Afrique, sur une période de 10 à 30 ans et plus. Des hommages posthumes ont également été remis à des ex-employés décédés pendant leur temps de service pour la Société. M. Olakunle Alake, directeur général du Groupe Dangote Industries Limited a présidé la cérémonie au cours de laquelle un certificat de reconnaissance, une plaque commémorative et une récompense financière ont été remis à chacun des membres du personnel honoré, qui ont été ovationnés par leurs collègues, les membres de leurs familles et leurs amis. Dans le cadre de la cérémonie, 29 employés ont été récompensés au titre de leurs 10 à 14 années de service ; 85 au titre de 15 à 19 années de service ; 29 au titre de 20 à 24 années de service ; 13 au titre de 25 à 29 années de service ; enfin, 4 d’entre eux ont été honorés pour leurs 30 années au service de la Société. Fait remarquable, 12 membres du personnel décédés alors qu’ils étaient en service actif chez DIL, ont également été honorés et des récompenses posthumes ont été remises à leurs familles au titre d’une carrière d’une durée de 10 à 39 ans. M. Alhaji Abdu Dantata, directeur exécutif de la logistique et de la distribution du Groupe Dangote Industries Limited, a été distingué en tant que récipiendaire vivant le plus expérimenté avec ses 36 années de service, tandis que M. Olakunle Alake, directeur général du Groupe, qui a prononcé l’allocution de bienvenue, a été ovationné pour ses 29 années de bons et loyaux services. Dans son discours liminaire, M. Aliko Dangote, président du Groupe Dangote Industries Limited, a félicité tous les récipiendaires pour leur fidélité, leur engagement et leur service dévoué ; globalement, ils ont tous contribué à transformer la société commerciale fondée en 1981 en l’un des plus grands conglomérats manufacturiers d’Afrique, renommé non seulement au Nigéria mais aussi à l’échelle mondiale. Il a souligné que les employés, en particulier les récipiendaires, étaient un élément essentiel de la success story mondiale que Dangote Industries est devenue aujourd'hui. Il a ajouté : « Je tiens à dire un très grand merci à toutes les personnes rassemblées ici ce soir. En effet, je place la loyauté au-dessus de tout et la croissance et la réussite de notre Société sont le résultat direct de l’excellence de votre service. Votre fidélité soutient nos principes fondamentaux et notre croissance continue est fondée sur une culture de la résilience et de la loyauté. » « Aujourd’hui, nous célébrons vos succès individuels et collectifs ; notre avancée repose sur votre investissement au cours de nombreuses années de bons et loyaux services et je vous encourage à rester dévoués et engagés. Nous vous sommes profondément reconnaissants et nous vous remercions infiniment pour vos efforts », a conclu M. Dangote. M. Dangote, le philanthrope le plus fortuné d’Afrique, qui a personnellement remis les récompenses à tous les récipiendaires ayant servi DIL pendant 25 ans et plus, ainsi qu’aux familles de tous les récipiendaires posthumes, a lui-même reçu un cadeau surprise de la part du comité d'organisation dirigé par le directeur général du Groupe, M. Olakunle Alake : une photo encadrée de lui-même incluant les noms des 160 récipiendaires. M. Samanja Umaru, du département de la sécurité et honoré pour ses 20 années au service de la Société, a parfaitement traduit la gratitude des récipiendaires à l’égard de ces récompenses et de cet honneur : il a narré avec émotion comment Dangote a transformé sa vie et sa famille, et réitéré sa loyauté indéfectible envers l’Organisation qui lui a tant donné. « M. Dangote est un homme béni et Dangote (DIL) est une bonne entreprise. J'ai commencé à travailler pour Dangote en 1981 à l'entrepôt où nous recevions un salaire quotidien de 10 nairas. Que Dieu bénisse M. Alhaji Dangote qui nous rassemble tous, Haoussa, Yoruba, Ibo, tout le monde. M. Alhaji Dangote a changé ma vie, que Dieu le bénisse ! », a déclaré M. Samanja. Distribué par APO Group pour Dangote Group.

