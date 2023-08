24 forages d'eau offerts par Moov Africa à la population tchadienne

MOOV AFRICA garde toujours, à travers cette initiative, le sens de la solidarité et de la fraternité, valeurs cardinales de la cohésion sociale dans un Tchad de paix. A travers ces dons de forage, la société se rapproche d’avantages de ses abonnés à qui elle ne cesse d’investir pour leur offrir des services de qualité d’appels et d’internet.



La Direction Régionale de MOOV AFRICA du SUD1 a procédé, ce samedi 19 Août 2023, à la première inauguration d’un forage à l’école primaire de TAYE dans la ville de Moundou au profit de la population de ladite localité. C’est le Représentant Régional du Sud1 qui a eu l’honneur de conduire la cérémonie en présence de 12 chefs de carré, du chef de terre, du chef de quartier ainsi que du directeur de l’école et devant une population enthousiaste sortie massivement à cette occasion.



Le Directeur de l’école remercie Moov Africa pour cet acte humanitaire en ce jour où est célébré la journée de l’aide humanitaire. MOOV AFRICA a effectué sur l’ensemble du Tchad des forages équipés de pompe à motricité humaine, repartis du Nord au Sud. Plusieurs autres localités ont bénéficié également de forage comme Abéché, Faya-Largeau, Oum-Hadjer, Pala, Bousso, Doba, Sarh...



Moov Africa, un monde nouveau vous appelle.