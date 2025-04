30ème anniversaire de l’OMC : les propositions du ministre camerounais du Commerce font sensation

A l’occasion de la célébration du 30ème anniversaire de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), le jeudi 10 avril 2025 à Genève, le ministre du Commerce du Cameroun, Luc Magloire Mbarga Atangana, membre du panel de haut niveau, a souligné l'importance cruciale de réformer l’OMC pour l’adapter au contexte actuel et lui permettre d’assurer sa survie face aux nouveaux enjeux.



La Conférence Ministérielle de Yaoundé, au mois de mars 2026, à laquelle le Cameroun se prépare activement, sera à cet égard une étape décisive. Pour le membre du gouvernement, l’OMC doit sortir de son statut d’Organisation élitiste à celui d’une Institution proche du peuple et à son service.



Il a notamment plaidé en faveur d’un secrétariat doté des pouvoirs de décision et représenté sur le terrain, à travers des antennes régionales, afin de mieux intégrer les aspirations des Etats, pour un commerce tourné vers les préoccupations de développement et non des seuls intérêts mercantilistes des pays les plus puissants.



Ces réformes, pilotées par les membres et un secrétariat plus fort, devraient tenir compte des évolutions technologiques et garantir une meilleure insertion des pays en développement dans le système commercial multilatéral. Le ministre Mbarga Atangana a insisté sur l'importance de mener également une réforme fondée sur les règles de l’OMC et la prise en compte d’un Traitement Spécial et Différencié approprié et efficace en faveur des pays en développement, leur offrant ainsi la marge de manœuvre nécessaire pour leur industrialisation.



Il a souligné que les bénéfices du commerce doivent être partagés équitablement, en renforçant les capacités commerciales des pays les plus pauvres et en facilitant un plus grand accès au marché. Face aux tensions commerciales actuelles sur les tarifs douaniers, qui menacent la stabilité du système commercial multilatéral, le ministre camerounais du Commerce a préconisé un dialogue inclusif entre tous les membres et acteurs concernés.



Il a réitéré l'importance de la coopération internationale pour relever les défis actuels, appelant à un renouvellement de l'engagement des États membres envers les principes du multilatéralisme. Il a enfin réaffirmé l'engagement du Cameroun envers l'OMC et sa détermination de faire de la 14ème Conférence Ministérielle, prévue du 26 au 29 mars 2026 à Yaoundé, un succès éclatant et une référence pour une OMC du futur.



Ces propos du ministre du Commerce ont fait l’objet d’une très large approbation des pays membres de l’OMC, dont ils ont relevé la pertinence, en même temps qu’ils ont salué le travail remarquable et les efforts inlassables de l’ambassadeur du Cameroun à Genève, ancien coordonnateur du Groupe Africain à l’OMC. Tous se sont donnés rendez-vous à Yaoundé, au mois de mars 2026, pour écrire, aux côtés du Cameroun, hôte de la 14ème Conférence Ministérielle, une nouvelle page de l’histoire de l’OMC.