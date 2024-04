30ème anniversaire du génocide contre les Tutsis : Le Tchad sera représenté au Rwanda par son Ministre des Affaires Étrangères

Le 7 avril 1994 marqua le début du génocide contre les Tutsis au Rwanda, perpétré par le gouvernement extrémiste hutu. Pendant les 100 jours qui ont suivi, plus de 800 000 membres de la minorité tutsi ont été systématiquement assassinés. Des Hutus modérés et d’autres personnes qui s’opposaient aux massacres ont également été tués au cours de cette période.



En 2003, l’Assemblée générale des Nations Unies a officiellement proclamé le 7 avril comme la Journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. Pour commémorer cet anniversaire important et rendre hommage aux nombreuses victimes et rescapés du génocide, l’UNESCO organisera une cérémonie le 7 avril 2024 au siège de l’UNESCO.



L’événement sera ouvert par la Sous-directrice générale de l’UNESCO pour l’éducation, Mme Stefania Giannini, et l’Ambassadeur de la République du Rwanda en France et Délégué permanent auprès de l’UNESCO, S.E. M. François Nkulikiyimfura. La cérémonie comprendra également des témoignages de rescapés du génocide ainsi qu’une performance artistique sous la direction de l’artiste rwandais Yannick Ndoli. Cette cérémonie est organisée en coopération avec la Délégation permanente du Rwanda auprès de l’UNESCO et Ibuka France.