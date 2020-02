4e révolution industrielle en Afrique : La BAD a initié une rencontre de réflexion à Abidjan

La Banque Africaine de Développement (BAD) a initié le 19 février à l’auditorium Babacar N’diaye, au siège à Abidjan-Plateau, un atelier de réflexion sur l’économie numérique et la quatrième révolution industrielle.

Cette rencontre marquée à la fois par une plénière, des panels, ainsi que des ateliers, a été une occasion pour dresser et débattre des immenses possibilités offertes par les technologies émergentes, pour faire face aux défis auxquels sont confrontés les africains.

Des technologies liées à l’intelligence artificielle, des drones jusqu’aux big data en passant par le blockchain, l’Internet des objets ont été au menu des échanges et discussion. Lors des panels, les intervenants ont relevé les nombreux possibilités et avantages offerts par les technologies émergentes.

Par ailleurs, des stands d’expositions de plusieurs entreprises exerçant dans le numérique étaient pris d’assaut par les participants, en vue de découvrir des technologies innovantes.

De l’avis de plusieurs participants, cet atelier vient à point nommé, d’autant que le monde actuel est à l’ère du numérique, avec plusieurs enjeux liés aux technologies innovantes.