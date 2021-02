5% des revenus du pétrole au Logone Oriental : une Loi attendue pour gérer les fonds

Le président de la République a rencontré mardi à Doba, l'administration provinciale et les représentants de la population. La question des 5% des revenus pétroliers n'a pas été occultée.



Le Tchad est devenu un pays pétrolier en 2003 grâce aux sous-sols du Logone Oriental. Pourtant, après 17 ans, la localité n'a pas connue d'avancées sur le plan du développement.



Selon le chef de l'État, les 5% des revenus du pétrole accordés à la province productrice du Logone Oriental n’attendent que la promulgation d’une loi de gestion pour être débloqués. "Ainsi donc tous les projets initiés dans ce cadre reprendront. L’administration provinciale, les infrastructures socio-éducatives connaîtront une vraie mue", estime la Présidence.



S’inquiétant des propos divisionnistes de certains hommes politiques qui incitent les tchadiens à la haine, le président a mis en garde. "Aucun combat ne peut être sans la paix", a-t-il dit.



Idriss Deby a indiqué qu'il n’y a pas un autre Tchad de secours. D'après lui, les Tchadiens doivent bannir tous les comportements et pensées néfastes. "Le Tchad qui a trop souffert a besoin aujourd’hui de l’inclusion de ses filles et fils autours des valeurs républicaines pour soutenir les efforts du développement enclenché."



À l'instar des autres provinces, plusieurs promesses ont été formulées : relance de projets à l'arrêt, alimentation en eau potable et électricité sans rupture de la ville de Doba à partir de ce mois, et appui à la commune de Doba.