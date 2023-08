AFRIQUE 63 ans de l'indépendance : Sassou N'Guesso rend hommage au peuple congolais travailleur

Par Olive Jonala - 15 Août 2023



Le président Denis Sassou N’Guesso a rendu hommage au peuple congolais travailleur et aux pères de l’indépendance nationale. Le chef de l’Etat congolais a pris la parole, le 14 Août 2023 pour un message à la nation, à l’occasion du 63ème anniversaire de l’accession de la République du Congo à l’indépendance, le 15 Août 2023.





Dans son message, Denis Sassou N’Guesso a mis en exergue la nécessité de restaurer et de préserver les écosystèmes et la biodiversité, principalement la forêt. Le chef de l’Etat a également exprimé la reconnaissance infinie de la nation aux Pères de l’indépendance avant de rendre hommage au peuple congolais travailleur. « Dans notre pays, le 15 Août de chaque année, nous offre l’opportunité de toujours sublimer la clairvoyance des Pères de l’indépendance qui rayonnent à jamais dans l’éternité de la reconnaissance infinie de la nation », a déclaré le chef de l’Etat congolais.



La préservation de l’environnement, un défi permanent



En sa qualité de panafricanisme, Denis Sassou N’Guesso, dans son message à la nation a lié le destin du Congo à celui du continent africain, appelant ses compatriotes à « raviver la flamme du panafricanisme ».



Défenseur de l’environnement, Denis Sassou N’Guesso a appelé la communauté internationale à trouver et « mettre en œuvre des réponses adaptées à l’urgence climatique ». Pour lui, « … La solution aujourd’hui se fonde sur la restauration et la préservation des écosystèmes des biodiversités, principalement la forêt, une ressource essentielle pour le nocif carbone qu’elle séquestre et l’oxygène vital qu’elle libère ».



Porte-parole des pays du Bassin du Congo et africains, il a rappelé la place du Congo et des dix autres pays de la sous-région dans la préservation de la nature mondiale : « … Nous sommes au cœur de la solution avec tous les autres Etats du bassin du Congo, pour ce qui est du poumon écologique africain. Nous devons tirer le meilleur profit de notre position », a exhorté le chef de l’Etat. Selon Denis Sassou N’Guesso, sa récente participation, au Brésil, au sommet régional pour le renouvellement de l’Organisation du Traité de coopération amazonienne procède de cette « démarche salvatrice ».



Dans son combat pour la préservation des écosystèmes des forêts mondiales, Denis Sassou N’Guesso a réaffirmé la tenue, à Brazzaville, en octobre 2023, du sommet des trois bassins forestiers tropicaux, à savoir : Amazonie, Bornéo-Mékong et Congo. A cet effet, le président de la République a invité le peuple congolais à se mobiliser pour accompagner et soutenir l’organisation et la tenue réussie de cet événement particulièrement important.



Un peuple déterminé et clairvoyant



« Le plus grand mérite, que je salue, est celui du Peuple [congolais] qui a bravé les difficultés, les écueils pour conduire aujourd’hui notre indépendance à ses 63 ans », a reconnu le président Denis Sassou N’Guesso. Il lui a renouvelé ses félicitations pour sa foi en l’avenir, sa détermination et sa persévérance dans le vent des succès et des échecs, des joies et des malheurs, de l’incertitude, du doute et de l’optimisme, a renchéri le chef de l’Etat.



La paix dans le monde



Le conflit entre la Russie et l’Ukraine a également occupé une place de choix dans le message du chef de l’Etat congolais. Aussi, a-t-il appelé à la cessation des hostilités. Car, selon lui, « la paix est la meilleure des choses qui fut donnée aux hommes de connaître. Un seul traité de paix, dit-on, est supérieur à d’innombrables triomphes », a martelé Denis Sassou-N’Guesso. « La priorité doit être donnée aux vertus du dialogue afin que se taisent les armes », a-t-il poursuivi.



Il a renouvelé son engagement « en faveur de la paix et du dialogue » Ce qui justifie, a-t-il expliqué, « la place de notre pays au sein de la médiation africaine qui ne saurait être ni sous-estimée, ni méprisée ».



Denis Sassou-N’Guesso a conclu son message par une invite à la consolidation de notre souveraineté. « L’heure est à la consolidation de ce qui nous unit et fonde notre indépendance : la souveraineté de notre pays, la paix, la stabilité et la concorde nationale », a-t-il exhorté.





