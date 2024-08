64 ans d'indépendance du Tchad : Le Président Paul Biya envoie un message de félicitations à son « cher frère » Mahamat Idriss Deby Itno

Il souligne que cette journée commémore les efforts et sacrifices consentis par le peuple tchadien dans sa quête de paix, de stabilité et de développement. Elle témoigne de la détermination du Tchad à bâtir une nation unie, prospère et respectée dans la sous-région.



Sous le leadership avisé du Président Deby, le Tchad a su relever de nombreux défis sécuritaires et économiques, consolidant ainsi sa position stratégique dans la région du Sahel.



Le Président Biya réitère son entière disponibilité à œuvrer pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Cameroun et le Tchad.



Il conclut en formant des vœux de paix et de progrès pour la nation tchadienne, et en renouvelant l'assurance de sa haute considération envers son "cher frère" le Président Deby.



Ce message traduit les excellentes relations bilatérales entre le Cameroun et le Tchad, ainsi que la volonté partagée de leurs dirigeants de consolider cette coopération fructueuse.