6ème édition de l’Africa Business Conference consacrée à l’investissement, l’innovation et à l’impact

Plus de 300 jeunes professionnels et experts de hauts niveaux sont attendus à la conférence. Au programme, des panels de discussion, des ateliers, et des opportunités de mise en réseau et d’emploi.



Paris, le 23 septembre 2019 – L’Africa Club de l’INSEAD organise le samedi 5 octobre 2019 à Paris sa 6ème édition de l’Africa Business Conference, laquelle se penchera sur les opportunités de croissance sur le continent et sur la dualité entre profit et impact.



Le thème de cette année « The Africa Venture : promouvoir l'investissement, l'impact et l'innovation » réunira les meilleurs experts sur le sujet. Carlos Lopes, ancien secrétaire exécutif de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique et impliqué dans la création de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) s’exprimera au côté de Lionel Zinsou, ancien Premier ministre de la République du Bénin, cofondateur du Groupe SouthBridge, ainsi que Wale Ayeni, Responsable des investissements en capital-risque en Afrique chez la Société Financière Internationale (Banque mondiale).



Les grandes banques, et cabinets de conseils prestigieux seront également mobilisés pour apporter leur expertise avec Colin Coleman, Président de Goldman Sachs pour l’Afrique subsaharienne, Acha Leke, Président de McKinsey Africa, et Lucy Quist, Directrice Générale chez Morgan Stanley.



Les participants auront notamment l’opportunité de débattre de l’amélioration de l’environnement politique et macroéconomique, de la montée en puissance de pôles économiques régionaux africains, de l’attractivité croissante du monde des affaires. D’après Cheick Traore, Co-Président de l’Africa Club, l’Africa Business Conference sera l’occasion de soutenir que l’Afrique est un continent d’opportunité : « l’adoption de mesures d'assouplissement économique dans un grand nombre d’Etats Africains facilite désormais la création d’entreprise, l’obtention de permis de construire, l’accès au crédit ou le règlement d’un différend commercial. On assiste également à un développement fulgurant des infrastructures à l’échelle régionale et continentale dans les domaines de l’énergie, du transport, de l’eau et des télécommunications qui favorise la compétitivité des affaires ; il n’y a jamais eu autant d’argent investi dans le continent. Le succès de l’Africa Business Conference reflète cette effervescence. »



L’Africa Business Conference sera aussi une opportunité pour une liste de partenaires prestigieux incluant le Groupe OCP, Bolloré Logistics et autres poids lourds de l’économie africaine de présenter leurs activités et leur stratégie de long terme pour le continent, tout en bénéficiant d’initiatives innovantes tel que l’accès à un livre de CV des participants ; une occasion inestimable pour les jeunes talents souhaitant rencontrer les entreprises en one-to-one.



« À l’INSEAD, nous sommes fermement convaincus que l’avenir des entreprises africaines dépend de leur capacité à maximiser l’équation entre profits, entreprises et société. C’est la mission de l’INSEAD que d’utiliser les entreprises comme une Force for Good , en réunissant celles de premier plan, et de permettre à des professionnels talentueux souhaitant explorer les opportunités de croissance de se rencontrer et d’échanger sur les voies et moyens d’avoir un impact positif sur le continent. Cette vision sera au cœur de l’Africa Business Conference 2019 » déclare Nambaya Ouattara, Co-Président de l’Africa Club.