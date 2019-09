A la tribune de l'ONU, Idriss Déby agacé par la passivité internationale

Le président de la République du Tchad, Idriss Déby s'est exprimé mercredi à la tribune de l'ONU, lors de la session de la 74ème assemblée générale.



Il a souligné la "faiblesse des efforts consentis face aux défis socio-économiques et environnementaux partagés, et l’urgence d’une mobilisation plus accrue de la communauté internationale, afin de réaliser, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’Agenda 2030, les objectifs majeurs du développement durable."



Il s’agit notamment de l’éradication de l’extrême pauvreté, de l’accès à une éducation de qualité, de la lutte contre les changements climatiques et de la réduction des inégalités.



Le président tchadien a regretté que "la ferveur ayant prévalu au moment de l’adoption de l’Agenda 2030, en septembre 2015, n’a pas été suivie de résultats probants par rapport aux engagements pris. Pourtant, ledit Agenda a été un document consensuel ayant concilié les préoccupations et positions de toutes les parties prenantes."



D'après lui, "Faute d’une action vigoureuse et des ressources prévues non mobilisées, notre rêve commun de bâtir un monde stable et paisible où doivent s’épanouir l’ensemble de nos peuples, est en train de céder le pas à l’angoisse et à l’incertitude. Car la question de la pauvreté est étroitement liée à celle des crises et des conflits, des migrations et du dérèglement climatique".



Idriss Déby a souligné "l’impérieuse nécessité de tenir l’engagement pris par les pays développés pour mobiliser 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020 pour répondre aux besoins des pays en développement en matière d’atténuation et d’adaptation. La pleine opérationnalisation du Fonds vert est à cet égard d’une extrême urgence."



L’élimination de l’extrême pauvreté occupe la première place parmi les 17 objectifs du développement durable adoptés. "Cela traduit l’importance capitale que revêt sa mise en œuvre", a indiqué Idriss Déby.



"L’absence des avancées sur tous les plans est plus que préoccupante, alors que nos attentes en matière développement sont plus que pressantes", a déploré le chef de l'Etat du Tchad.