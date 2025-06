AES : Le Président du Mali reçoit les ministres de la Défense des États membres

Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de renforcement de la coopération sécuritaire et de défense entre les États membres de l’AES. Elle vise à répondre aux défis communs de sécurité, de souveraineté et de stabilité dans l’espace sahélien.







Une vision stratégique commune pour la sécurité du Sahel

À l’issue de l’audience, le Général de corps d’armée Sadio CAMARA, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants de la République du Mali, a déclaré : « Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’État et Président en exercice de la Confédération AES, a bien voulu recevoir les ministres de la Défense des pays membres réunis à Bamako. Cette audience a été l’occasion de faire le point sur le niveau d’exécution de la vision stratégique commune arrêtée par les Chefs d’État de la Confédération. Cette vision vise à assurer la sécurisation de l’espace sahélien, à affirmer notre souveraineté et à défendre les intérêts vitaux de nos peuples ».







Le ministre CAMARA a également salué le travail des experts et a mis en lumière « les efforts remarquables consentis par les forces de défense et de sécurité des trois États, qui, dans un esprit de solidarité et de coordination, parviennent à contenir les menaces et à affermir les bases d’une paix durable ».







Le Président de la Confédération a profité de l'occasion pour féliciter les ministres et leur transmettre ses orientations stratégiques. Il a insisté sur la nécessité de consolider les actions conjointes, de renforcer les capacités opérationnelles des forces et de maintenir une synergie dans la conduite des opérations.