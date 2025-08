AFRICOM renforce ses liens stratégiques avec l’Angola pour la coopération en sécurité régionale

Cette mission s’inscrit dans le cadre de l’engagement soutenu d’AFRICOM pour renforcer le partenariat sécuritaire avec l’Angola, acteur clé de la stabilité en Afrique australe. Elle a suivi de près une rencontre bilatérale avec le ministre namibien de la Défense et des Anciens Combattants, tenue le 21 juillet.







Les dirigeants américains ont rencontré plusieurs hauts responsables angolais, dont : José Maria de Lima, Secrétaire d’État à la Défense nationale ; Esmerelda Mendonça, Secrétaire d’État aux Affaires extérieures ; Général José Maria Marques, chef d’état-major en charge de l’éducation patriotique.







Les discussions ont porté sur la lutte contre les menaces transnationales, la coopération sécuritaire fondée sur l’autonomie des partenaires, et les opportunités économiques conjointes, notamment à travers l’initiative du Corridor de Lobito. Soutenu par le G7, ce projet d’envergure vise à relier la République démocratique du Congo et la Zambie au port de Lobito, facilitant ainsi l’exportation des ressources minières et agricoles vers les marchés internationaux.







« La sécurité est le socle indispensable à tout investissement du secteur privé », ont souligné les responsables d’AFRICOM, insistant sur l’importance de créer des environnements stables favorables à la prospérité économique.







Coopération militaire sur le terrain





Durant leur séjour, les responsables ont visité une base d’entraînement à Cabo Ledo, où ils ont été accueillis par le commandant de la brigade des forces spéciales, le brigadier João Baptista Paulo. Le général Brennan a participé à une cérémonie de dépôt de gerbe en hommage aux soldats angolais tombés au combat.







Ils ont également assisté à un exercice de tir réel, dans le cadre d’une Joint Combined Exchange Training (JCET) entre les forces spéciales américaines et angolaises. Cet entraînement conjoint, le cinquième depuis 2022, était axé sur le combat rapproché et les tactiques de petites unités, visant à améliorer l’interopérabilité et les capacités de combat des troupes.







Nouvelles perspectives de partenariat





En marge des exercices militaires, l’Angola a été intégré à la cohorte 2025 du State Partnership Program (SPP), qui associe les forces de la Garde nationale américaine à celles de pays partenaires. Le SPP favorise les échanges militaires mais aussi les coopérations élargies dans les domaines gouvernemental, économique et sociétal.







L’État américain qui sera jumelé à l’Angola sera dévoilé à l’automne, marquant un nouveau tournant dans les relations bilatérales en matière de sécurité et de développement durable.