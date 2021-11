AFRIMA : la kényane Shanah Manjeru, 13 ans, est la plus jeune nominée

La Kényane Shanah Manjeru est la plus jeune nominée des All Africa Music Awards (AFRIMA). La chanteuse de 13 ans a été nominée pour sa chanson "God Will Make a Way". Elle reprend la place précédemment occupée par une autre chanteuse kényane, Nikita Kering, qui était la plus jeune nominée des AFRIMA à 17 ans, en 2019.



Le talent de chanteuse de Shanah est devenu évident à l'âge de trois ans. À sept ans, elle a commencé à chanter officiellement lorsque ses parents ont mis en place son premier concert de musique en Éthiopie. En octobre 2017, à neuf ans, Shanah se lance dans le chant professionnel avec la sortie de sa première chanson, "Destiny".



En février 2018, elle sort sa deuxième chanson, "We Are One", suivie de près en avril 2018 par "Winner" et "God Will Listen" en décembre 2018. En avril 2019, Shanah a publié "Worship" et "Worship Symphony". Ses dernières chansons sont les nominées "God Will Make a Way" et "Jesus Loves You" sorties respectivement en août et novembre 2020.

Shanah est en lice dans la catégorie "Meilleur artiste, duo ou groupe de musique d'inspiration africaine" avec Ada Ehi Ft Buchi (Nigeria), Afrie (Ouganda), Eden (Côte d'Ivoire), Kamo Mphela (Afrique du Sud), Montess (Cameroun), Nata (Sierra Leone), Ruth Asong (Cameroun), Diana Hamilton (Ghana) et Kelly Khumalo (Afrique du Sud).



AFRIMA 2021 se tient à l'Eko Hotel and Suites, à Lagos, au Nigeria, du vendredi 19 novembre au dimanche 21 novembre 2021. La cérémonie de remise des prix sera précédée de l'African Music Business Summit (AMBS), une plateforme de mise en réseau et d'interaction entre les professionnels de la musique, qui aura lieu le vendredi 19 novembre 2021 à 8h30. L'AFRIMA Music Fest, une soirée de concerts de musique non-stop avec des performances en direct des superstars de la musique africaine, aura lieu le même jour du 19 novembre à partir de 18h00.



Le dimanche 21 novembre 2021, les superstars de la musique africaine, les célébrités et les personnalités internationales se produiront lors de la cérémonie de remise des prix AFRIMA, avec un tapis rouge à 16h30 et la remise des prix à 19h30. Le vote et la vente de billets sont en cours sur le site web d'AFRIMA www.afrima.org.