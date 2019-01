AGCO lance « Farm In A Box », une initiative innovante pour l’Afrique afin de faciliter la mécanisation agricole au sein des communautés rurales

AGCO, Your Agriculture Company (NYSE:AGCO) (http://www.AGCOcorp.com), un leader mondial de la construction et de la distribution de matériels agricoles, a dévoilé son initiative révolutionnaire « Farm IN A Box » (FIAB) pour l’Afrique, à l’occasion de l’International Green Week qui se déroule en Allemagne du 18 au 27 janvier 2019. « Avec ce tout nouveau […]

AGCO, Your Agriculture Company (NYSE:AGCO) (http://www.AGCOcorp.com), un leader mondial de la c...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...