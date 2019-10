APO Group annonce les noms des finalistes concourant pour le Prix APO Group de la Journaliste Africaine

APO Group (www.APO-opa.com), le principal cabinet Panafricain de conseils en communication, a retenu trois journalistes susceptibles de se voir attribuer le tout premier Prix APO Group de la Journaliste Africaine, qui récompense, met à l’honneur et valorise les femmes journalistes africaines soutenant l’entrepreneuriat féminin en Afrique.

Le prix était ouvert à des journalistes africaines dont les sujets ou articles ont été diffusés ou publiés entre le 1er janvier et le 15 septembre 2019. Les sujets sont évalués en fonction de leur contenu, rédaction, analyse, créativité, dimension humaine et impact sur la collectivité.

Les finalistes du Prix APO Group de la Journaliste Africaine 2019 sont :

Mme Aneta Felix (@AnetaFelix) – Nigéria

« Female Entrepreneurs lead Beverage » (« Des entrepreneures à la tête du secteur des boissons ») : http://bit.ly/FinalistA

Mme Nila Yasmin (@nila_yasz) – Ouganda

« Aweko Faith Is Turning Uganda’s Waste Into Wealth » (« Aweko Faith transforme les déchets ougandais en richesses ») : http://bit.ly/FinalistB

Mme Lilian Museka (@museka123) – Kenya

« Women’s dignity restored through sanitary towel dispensers » (« La dignité des femmes récupérée grâce à des distributeurs de serviettes périodiques ») : http://bit.ly/FinalistC

La journaliste africaine qui remportera le prix se verra décerner la somme de 2 500 dollars, un voyage tout frais payés afin d’assister à un prestigieux Forum international des femmes, et bénéficiera de cours en ligne dispensés par l’une des plus éminentes universités internationales.



Le nom de la gagnante sera révélé lors de la 5e édition de l’Africa Women Innovation and Entrepreneurship Forum (AWIEF ou Forum africain sur l’innovation et l’entrepreneuriat féminins, (www.AWIEForum.org) qui se tiendra au Centre international des conventions du Cap (CTICC), en Afrique du Sud, les 29 et 30 octobre 2019.

Le prestigieux événement annuel de l’AWIEF est une plateforme autour de laquelle des leaders d'opinion, des experts de l’industrie, des décideurs politiques, des universitaires, des organisations de développement et des investisseurs du monde entier se rassemblent pour dialoguer, se mettre en relation, réseauter, partager des idées, collaborer et effectuer des transactions dans un effort conjoint visant à stimuler l’écosystème de l’entrepreneuriat pour les femmes en Afrique.

Lionel Reina, Directeur Général d’APO Group, a déclaré : « Nous sommes très heureux de mettre en lumière le travail des journalistes africaines qui font découvrir les histoires des femmes entrepreneures en Afrique. Le Prix APO Group de la Journaliste africaine témoigne de notre engagement en faveur du développement du journalisme sur le continent. Nous sommes ravis de remettre ce prix lors de l’AWIEF organisé au Cap alors que nous célébrons les femmes dans le domaine du journalisme et de l’entrepreneuriat ».

Pour de plus amples informations, veuillez consulter : https://bit.ly/33vQLO0

Suivez @APO_Source (bit.ly/2o43gQC) et #APOMediaAward sur Twitter.­­

Contact de presse :

Caroline Guilhaume

APO Group

Responsable des relations presse

Courriel : gcaroline@apo-opa.org

Téléphone : +41 432 152 100

À propos d’APO Group :

Fondé en 2007, APO Group (www.APO-opa.com) est le leader du conseil en relations presse et du service de diffusion de communiqués de presse en Afrique et au Moyen-Orient. Nous aidons les organisations privées et publiques à asseoir leur réputation et à renforcer leur image de marque dans les pays cibles. En tant que partenaire de confiance, notre rôle consiste à exploiter le potentiel des médias et à élaborer des stratégies personnalisées permettant aux organisations de produire un impact réel et mesurable en Afrique, au Moyen-Orient et à travers le monde. La confiance et la reconnaissance qui ont été accordées à APO Group par des sociétés multinationales, des gouvernements, des institutions internationales et des ONG, nous encouragent à améliorer sans relâche notre proposition de valeur en Afrique et au Moyen-Orient afin de mieux répondre aux besoins de nos clients. Parmi nos prestigieux clients, citons, entre autres Facebook, Dangote Group, GE, Uber, Microsoft, Nokia, Mara Group, PwC, DHL, Marriott Group, Sage, Ecobank, Iflix, Jumia, Samsung, Total, Merck, Société Générale, L'Oréal, Oracle, Philips, Barclays, MoneyGram, Ernst & Young, Orange, etc.

Siège social : Lausanne, Suisse | Bureaux au Sénégal, à Dubaï et Hong Kong

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site : www.APO-opa.com

À propos de l’AWIEF :

L’AWIEF (www.AWIEForum.org) est une organisation panafricaine d’autonomisation économique des femmes qui promeut et soutient l’innovation, la technologie et l’entrepreneuriat des femmes en Afrique grâce à une gamme de programmes à fort impact. La mission de l’AWIEF est d'encourager l’inclusion économique, l’ascension et l’autonomisation des femmes en Afrique grâce au soutien et au développement de l’entrepreneuriat. Les programmes et activités de l’AWIEF sont notamment des accélérateurs, le renforcement des compétences et des formations, le réseautage et le mentorat, les prix AWIEF, l’AWIEF Digital Hub et la constitution de la communauté AWIEF de femmes entrepreneures africaines. Les activités ayant lieu tout au long de l’année s'achèvent par la convocation et l’accueil de cet événement populaire annuel international, auxmulti-parties prenantes et à large participation de l’AWIEF (conférence, exposition et prix), actuellement dans sa cinquième édition. Site Internet : www.AWIEForum.org.

