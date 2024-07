ASCO-Nutri à la rescousse des enfants malnutris au Tchad : sensibilisation et aide aux couches vulnérables

Au centre de santé d'Ardebjoumal, l'association ASCO-Nutri a sensibilisé les mères des enfants aux dangers de la malnutrition et aux pratiques nutritionnelles adéquates pour une croissance saine. Cette initiative s'avère essentielle pour prévenir la malnutrition et améliorer la santé des enfants, en particulier en cette période où les cas de malnutrition sont en augmentation.



Hawa Tilna Garandi, responsable du centre de santé d'Ardebjoumal, a exprimé sa satisfaction quant à l'initiative d'ASCO-Nutri, soulignant son importance dans la lutte contre la malnutrition, d'autant plus que le centre accueille chaque semaine au moins 100 cas de malnutrition. Elle a également lancé un appel pressant aux ONG et aux associations pour qu'elles intensifient leurs efforts en faveur des enfants souffrant de malnutrition.



L'initiative d'ASCO-Nutri illustre l'engagement continu de l'association dans la lutte contre la malnutrition au Tchad. En sensibilisant les communautés et en apportant une aide aux enfants malnutris, ASCO-Nutri contribue à l'amélioration de la santé et du bien-être des enfants tchadiens.