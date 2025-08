ASECNA : Le Burkina Faso passe le relais au Tchad pour la présidence du comité des ministres

Cette rencontre de haut niveau a permis d'aborder des sujets stratégiques pour la sécurité du ciel africain, tels que la gouvernance de l’Agence, la coordination technique entre les États membres et le renforcement de la sécurité dans l’espace aérien.





À l'issue de cette session, le Burkina Faso a officiellement transmis la présidence du Comité à la République du Tchad. Mme Fatima Goukouni Weddeye, ministre tchadienne en charge de l’Aviation civile, assurera désormais cette présidence pour un mandat d'un an.





En marge de la session, les ministres présents ont été reçus en audience par le Président de la République du Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui a ainsi réaffirmé son engagement en faveur de l'intégration régionale et de la sécurité aérienne sur le continent.