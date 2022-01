Abakar Manany : "oui, j’ai de l’argent (...) je ne l’ai volé à personne, je l’ai gagné à la sueur de mon front"

"Je vais dissiper une bonne fois pour toute des rumeurs, des propos que j’entends circuler sur mon compte depuis bien longtemps : oui, j’ai de l’argent, ou du « pouvoir financier », comme vous dites. Et cet argent, je ne l’ai volé à personne, je l’ai gagné à la sueur de mon front, en montant une entreprise", clarifie Abakar Adam Manany.



"Il n’y a ni à en avoir honte ni à en tirer gloire. Je sais bien que sur le continent africain, le rapport entre l’argent et les dirigeants a suscité beaucoup de controverses, révélé bien de sordides histoires. Mais je n’ai pas à en assumer à moi seul les soupçons, les rejets, les projections. Avoir de l’argent ne fait pas de vous une mauvaise personne.... ou une personne arrogante. Quant à l’arrogance, justement, si j’en étais pourvu, je ne serais certainement pas là à vous répondre", affirme-t-il.



Abakar Manany revient également sur son passage à la tête de l'ancienne compagnie aérienne Toumaï Air Tchad pendant un an et demi. Il assure que son nom "n’est associé à aucune faillite" et relève avoir reçu son quitus après des missions d'inspection du ministère des Transports, des Finances et de la Présidence de la République.



L'homme d'affaires se dit désormais déterminé à contribuer à la réussite de la transition.