Abdelkerim Idriss : "Le Covid-Organics a été une expérience positive au Tchad"

Le directeur de cabinet civil adjoint du chef de l'État tchadien, Abdelkerim Idriss Déby, a déclaré mercredi, lors d'un déplacement à Madagascar, que depuis la réception du premier don de Tambavy Covid-Organics, il en ressort une expérience positive pour le Tchad.



"Depuis la réception de ce don, un nombre de nos patients atteint du Covid-19 a été traité avec le Covid-Organics, en tant que protocole additionnel ou en tant que protocole seul", a-t-il indiqué.



"Nous avons le plaisir aujourd'hui de venir réitérer ce que notre ministre de la santé a déjà déclaré. Le Covid-Organics a été une expérience positive au Tchad", a expliqué Abdelkerim Idriss.



"Il faut aussi souligner que pour 34 de nos patients à risque, ils ont été soignés et traités quasiment qu'avec du Covid-Organics. C'est donc sur cette forte recommandation de notre ministre de la santé que le Président de la République Idriss Déby Itno a sollicité auprès de son homologue et frère, et du Gouvernement malgache, une plus large commande de lots curatifs et préventifs", a précisé le directeur de cabinet civil adjoint à la Présidence du Tchad.



Selon lui, "le président de la République de Madagascar Andry Rajoelina a eu la clairvoyance d'encourager la médecine traditionnelle."



Le Tchad disposé à coopérer avec Madagascar



En mai, une première délégation tchadienne avait récupéré un don de 1200 doses de CVO (curatives et préventives) à Madagascar.



Abdelkerim Idriss s'est réjouit de la forte solidarité de Madagascar envers l'Afrique, et a félicité le chef de l'État Andry Rajoelina ainsi que les scientifiques qui ont "travaillé dur pour la mise en place de ce remède."



La visite de la délégation tchadienne a également permis de faire le point sur l'évolution de la pandémie dans les deux pays et de faire un partage d'expérience "très intéressant".



La délégation a récupéré une commande de 20.000 doses (préventives et curatives) de CVO.



Par ailleurs, Madagascar poursuit ses recherches médicales des remèdes au Covid-19 et travaille sur un troisième protocole qui sera mis en œuvre "sous peu". Le Tchad s'est dit disposé à coopérer avec Madagascar.