Abdelkerim Yacoub Koundougoumi s'engage en politique avec le mouvement "Le Pacte des Bâtisseurs"

Dans son communiqué de presse, M. Koundougoumi a souligné que l'engagement de la société civile ne peut plus se limiter à agir en son sein. Selon lui, il est temps de prendre des mesures plus radicales pour espérer changer les choses et déplacer les lignes.



"Le Pacte des Bâtisseurs" sera un mouvement politique qui incarnera l’énergie, la vision et l’espoir d’un changement de paradigme pour le Tchad. Il contribuera au renouvellement de la classe politique tchadienne, au renforcement des capacités de l’opposition digne et déterminée et nouera des alliances républicaines avec toutes les organisations politiques qui se battent pour élever le peuple tchadien dans les concerts des nations.



M. Koundougoumi a également déclaré que le mouvement voulait bâtir un Tchad où le pouvoir ne sera plus confisqué, où chaque citoyen aura sa place, où la justice sera rendue, où la démocratie sera réelle et où la corruption et la mal gouvernance ne seront qu'un triste souvenir. "Nous voulons bâtir un Tchad prospère, où la richesse sera partagée dans l'équité et où la pauvreté n'aura plus sa place", a-t-il ajouté.



Le militant de la société civile a appelé à la contribution de toutes les forces vives de la société civile tchadienne ainsi que de toutes les personnes qui partagent sa vision et ses valeurs. Il a souligné que le chemin sera long et difficile, mais qu'ensemble, ils pouvaient construire un Tchad meilleur pour tous.



"Ensemble, nous sommes les bâtisseurs d'un Tchad meilleur, plus juste et plus démocratique", a conclu M. Koundougoumi.