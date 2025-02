Abéché : Les conseillers d'emploi se forment pour mieux servir la population

Depuis ce matin, l'ADETIC d'Abéché accueille une formation pour les conseillers emploi de l'ONAPE, rassemblant des participants des huit provinces. Au total, vingt-sept conseillers provenant des chefs-lieux des provinces suivantes participent à cet atelier : Abéché, Goz-Beïda, Faya, Amdjarass, Am-Timan, Biltine, Ati et Mongo. Cette initiative vise à améliorer les compétences des conseillers emploi, établir des relations solides avec les chercheurs d’emploi et renforcer l’engagement de l’ONAPE dans la lutte contre le chômage et la pauvreté chez les jeunes. Lors de l'ouverture de l'atelier, Hamid Hissen Kadou, chef de bureau de l'ONAPE d'Abéché, a exprimé sa gratitude envers les participants. Souleymane Borgou, représentant du directeur, a souligné l'importance de cette formation dans le cadre d'une nouvelle politique visant à améliorer le niveau et la qualité des ressources humaines. L’atelier de formation s’étendra sur douze jours et offrira aux conseillers des outils essentiels pour garantir l’efficacité de leurs actions. Cette initiative est un pas important vers le développement professionnel des conseillers et l’amélioration des services offerts aux demandeurs d’emploi.