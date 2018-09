Abéché : la Mairie et des jeunes de la ville nettoient un cimetière

Les actions de salubrité s'enchainent à Abéché. Le Maire, accompagné des agents de la commune et des jeunes du 2ème arrondissement, a organisé une opération de salubrité au cimetière de la ville, dans le cadre de la semaine de la citoyenneté.



Ils se sont rendus au cimetière d'Abéché, munis de pelles pour colmater les trous avec de la terre, et les dégâts causés par les pluies.



Selon le maire de la ville d'Abéché, ceci est une action de propreté et humanitaire. "Tout le monde y a mis du sien, ce qui a permis cette action", a-t-il souligné.