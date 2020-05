Abolition de la peine de mort au Tchad : "un signal fort aux autres pays du monde"

Le 20 mai, le Tchad a adopté une nouvelle loi antiterrorisme qui n’inclut plus la peine de mort pour des crimes liés au terrorisme, l'emprisonnement à vie étant prévu comme peine maximale.



La porte parole de la section Affaires étrangères et politique de sécurité de l'Union européenne, Virginie Battu-Henriksson a déclaré lundi que "c’est un signal fort adressé aux autres pays du monde et contribue à l’abolition progressive de la peine de mort en Afrique. 80 % des États membres de l’Union africaine sont déjà abolitionnistes de droit ou appliquent un moratoire. L’Union européenne est fermement opposée à la peine de mort en toutes circonstances."



"Cette décision du Tchad constitue également une avancée vers l’harmonisation du cadre judiciaire du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme", a-t-elle ajouté.



Dans leur Déclaration commune du 28 avril 2020, les membres du Conseil européen et les États membres du G5 Sahel ont souligné "l’importance de veiller au respect des droits de l’homme et du droit humanitaire international dans la conduite de leurs actions."



​La France salue l'abolition



"La France salue la promulgation de la loi tchadienne abolissant définitivement la peine de mort dans ce pays. Elle rappelle son opposition constante à la peine de mort, en tous lieux et en toutes circonstances", a déclaré le 20 mai dernier, le porte-parole de l'ambassade de France au Tchad.



Elle reste "engagée avec détermination pour l’abolition universelle de ce châtiment injuste, inhumain et inefficace. Elle appelle tous les États appliquant encore la peine de mort à établir un moratoire en vue de son abolition définitive", a-t-il poursuivi.



22ème État africain



Avec la loi sur l'antiterrorisme, le Tchad est devenu le 22ème État africain à abolir en droit la peine de mort pour tous les crimes.