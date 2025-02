Abou Dhabi souhaite renforcer les échanges commerciaux et les investissements avec la Chine

Le Département du développement économique d'Abou Dhabi (ADDED) dirige la délégation économique de l'émirat en Chine dans le cadre des efforts continus visant à renforcer les partenariats avec les principales économies et à consolider la renommée d'Abou Dhabi en tant que pôle d'attraction mondial pour les talents, les entreprises et les investissements.



Le commerce bilatéral entre la Chine et les Émirats arabes unis devant atteindre 200 milliards de dollars d'ici à 2030, Abou Dhabi renforce sa position de porte d'entrée essentielle pour les investissements chinois au Moyen-Orient et au-delà. L'émirat accueille déjà une grande partie des 6 000 entreprises chinoises présentes aux Émirats arabes unis dans des secteurs clés tels que la technologie, les services financiers et l'énergie.



La délégation de haut niveau est composée d'environ 140 hauts fonctionnaires et cadres du gouvernement et du secteur privé, dont Abu Dhabi Global Market (ADGM), Abu Dhabi Investment Office (ADIO), Abu Dhabi Customs, Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry (ADCCI), ADNOC, Mubadala, KEZAD, Hub71, et de grandes entreprises de différents secteurs économiques.



Au cours de cette visite, qui débutera le lundi 17 février 2025, la délégation économique d'Abou Dhabi rencontrera des hauts fonctionnaires et des entreprises et investisseurs importants à Pékin, Shanghai, Shenzhen et Hong Kong afin d'explorer les opportunités commerciales et de favoriser les relations stratégiques avec ses homologues chinois.



La délégation, conduite par Son Excellence Ahmed Jasim Al Zaabi, Président de l'ADDED, participera à plus de 20 réunions bilatérales avec de hauts responsables gouvernementaux, dont Chen Jining, membre du Politburo du Parti communiste chinois et secrétaire du Parti de Shanghai, Yin Yong, le maire de Pékin, Gong Zheng, maire de Shanghai, et John Lee, chef de l'exécutif de Hong Kong. Elle rencontrera également des dirigeants et des représentants des secteurs public et privé afin de renforcer la coopération et d'attirer les talents, les entreprises et les investissements pour qu'ils se développent, prospèrent et s'étendent hors d'Abou Dhabi.