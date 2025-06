Chine-Afrique : Déclaration de Changsha pour la solidarité du Sud global et une coopération renforcée

Ils ont lancé un appel aux pays du monde entier, en particulier ceux du Sud global, à unir leurs efforts pour construire une communauté d'avenir pour l'humanité et à promouvoir une coopération de qualité dans le cadre de l'Initiative "la Ceinture et la Route".







La Chine a réaffirmé son engagement à conclure des accords de partenariat économique pour un développement partagé. Elle applique déjà un traitement de tarif douanier zéro à 100% des catégories de produits exportés vers la Chine par les 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle (tous les pays africains à l'exception de l'Eswatini). La Chine a exprimé son souhait de voir davantage de produits africains de qualité entrer sur son marché.







En plus de ce traitement tarifaire préférentiel, la Chine adoptera des mesures spécifiques en faveur des pays les moins avancés africains, notamment pour faciliter l'accès au marché et le dédouanement des marchandises. Elle s'engagera également à les accompagner dans le renforcement de leurs capacités et la promotion de leurs produits de qualité.









L'Afrique a profondément apprécié le courage et la détermination de la Chine à défendre l'équité et la justice internationales, ainsi qu'à sauvegarder l'ordre économique et commercial mondial. De son côté, la Chine a salué l'engagement des pays africains en faveur des principes fondamentaux de souveraineté, d'équité et de justice. La Chine et l'Afrique ont fermement exprimé leur opposition à toute concession au détriment des intérêts des autres pays.







Face aux tentatives de certains pays de bouleverser l'ordre économique et commercial international existant par des mesures tarifaires portant atteinte au bien commun, les participants ont appelé tous les pays, en particulier les États-Unis, à revenir à un règlement concerté des différends commerciaux basé sur l'égalité, le respect et le bénéfice mutuel. Ils ont également exhorté la communauté internationale à promouvoir un véritable multilatéralisme et à rejeter l'unilatéralisme et le protectionnisme sous toutes leurs formes.







La déclaration insiste sur la nécessité de préserver le système international centré sur les Nations Unies et le système commercial multilatéral centré sur l'OMC, afin de promouvoir une mondialisation économique plus ouverte, plus inclusive, plus équilibrée et bénéfique pour tous.







La Chine a réaffirmé son intention de travailler avec l'Afrique dans des domaines prioritaires tels que l'industrie verte, l'e-commerce et l'e-paiement, les sciences et technologies ainsi que l'intelligence artificielle. Elle souhaite également approfondir la coopération dans les domaines de la sécurité, de la finance et de l'état de droit, en vue d'un développement de qualité de la coopération sino-africaine.