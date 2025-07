INTERNATIONAL Conférence TED : le plan d’action de Wawira Njiru pour lutter contre la faim dans les écoles

Par BUSINESS WIRE - 31 Juillet 2025



Alors que le Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires +4 s’achève à Addis-Abeba, Wawira Njiru, fondatrice et directrice générale de Food4Education, monte sur la scène TED avec un message fort : l’Afrique n’attend pas les réponses, elle les donne.

Dans son TED Talk publié aujourd’hui, Wawira Njiru, pionnière des systèmes alimentaires, raconte comment un simple geste de solidarité (nourrir 25 enfants dans une cuisine de fortune) a donné naissance à une solution audacieuse, menée localement, qui fournit aujourd’hui plus de 500 000 repas par jour.



Aujourd’hui, Food4Education est la colonne vertébrale de l’infrastructure alimentaire scolaire du Kenya et un modèle pour les pays africains qui investissent à la fois dans la nutrition, l’éducation et les opportunités. « L’alimentation scolaire n’est pas une œuvre caritative, c’est une stratégie, une infrastructure », déclare Wawira Njiru.



« C’est ainsi que nous nourrissons les enfants, soutenons les agriculteurs, renforçons l’éducation et construisons des systèmes durables. Nous avons créé une solution durable qui montre que l’Afrique ne se contente pas de résoudre ses propres défis, mais qu’elle établit des précédents dont le monde entier peut s’inspirer. »



Fondé sur un partenariat public-privé, Food4Education combine les co-investissements du gouvernement, les contributions des parents et la force philanthropique pour alimenter sa solution qui redéfinit le secteur. Ses cuisines écologiques fonctionnent à l’énergie propre. Ses repas proviennent de petits agriculteurs locaux.



Ses systèmes sont numériques, dignes et conçus pour être déployés à grande échelle, chaque assiette contribuant à l’apprentissage, aux moyens de subsistance et aux opportunités à long terme. S’exprimant dans le cadre du projet Audacious Project 2024, la conférence TED de Njiru intervient à un moment où l’attention mondiale se porte à nouveau sur l’alimentation scolaire, reconnue comme un levier efficace pour un développement inclusif et durable.



L’Afrique abritant la population la plus jeune de la planète et 1 personne sur 4 devant être africaine d’ici 2050, la manière dont le continent nourrit ses enfants aujourd’hui façonnera l’avenir que nous partagerons tous. « Il n’y a pas débat : les repas scolaires sont l’un des outils les plus efficaces et les plus évolutifs pour renforcer les systèmes alimentaires, en reliant l’éducation, la nutrition, l’agriculture et les économies locales », déclare Shalom Ndiku, directeur des affaires publiques chez Food4Education.



« Lors de l’UNFSS+4, toute notre équipe a été fière de voir notre travail reconnu comme une intervention phare dans le rapport national du Kenya. Cela témoigne de l’effort collectif qui vise à mettre en place des systèmes d’alimentation scolaire durables, dirigés par l’Afrique. » Il ne s’agit pas seulement d’une histoire kenyane. C’est une opportunité mondiale.



Cette étape importante pour TED reflète un mouvement croissant et une reconnaissance mondiale du fait que les solutions africaines, développées et menées localement, peuvent transformer les systèmes à grande échelle. Le thème de TED2025, « Humanity Reimagined », célèbre les idées audacieuses qui redéfinissent l’avenir.



La conférence TED de Wawira Njiru, « From Origin to Opportunity », recadre la question de la faim à travers trois provocations audacieuses : Les repas scolaires sont une infrastructure. La faim, l’éducation et les opportunités sont interdépendantes. Bien nourrir les enfants favorise à la fois l’apprentissage, la santé et les moyens de subsistance.



Les solutions locales fonctionnent. Food4Education est passé de 25 repas à 500 000 repas par jour en investissant dans l’ingéniosité africaine, l’appropriation communautaire et les partenariats publics. L’Afrique peut montrer la voie. Avec une population mondiale qui devrait compter un Africain sur quatre d’ici 2050, les systèmes que nous construisons aujourd’hui sur le continent façonneront le monde de demain.





