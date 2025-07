Gabon : le président Oligui Nguema renforce la coopération économique avec les investisseurs turcs

En marge de sa visite officielle en République de Turquie, le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, a rencontré mercredi dernier un panel d’investisseurs turcs de premier plan lors d’une séance de travail stratégique à Ankara.



Accompagné d’une délégation gouvernementale de haut niveau, le chef de l’État a échangé avec des acteurs majeurs de l’économie turque, dans une perspective de relance et d’accélération des projets structurants au Gabon. Cette rencontre visait à consolider les relations économiques bilatérales et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les secteurs clés du développement national.



Parmi les entreprises présentes, Cengiz Holding, géant turc de l’ingénierie et des infrastructures, a exprimé sa volonté de mettre son expertise au service de projets prioritaires tels que la construction de routes et le développement du port en eau profonde de Mayumba.



De son côté, Gülsan Holding, reconnu pour son savoir-faire dans les secteurs industriels, a manifesté un vif intérêt pour accompagner le Gabon dans la réalisation de projets à fort impact socio-économique, notamment dans le domaine de l’hydroélectricité.



Spécialisée dans le développement urbain et l’architecture contemporaine, la société Hakan Kıran Architecture a proposé d’apporter son expertise dans le cadre de la transformation urbaine engagée par les autorités gabonaises. Sur le plan médical, le groupe Liv Hospital, déjà partenaire du Gabon en matière d’évacuation sanitaire, a proposé d’élargir la coopération à travers un programme de formation et de transfert de compétences.



Ce nouveau cadre inclurait des immersions professionnelles pour les médecins, infirmiers, techniciens et autres spécialistes gabonais au sein des structures hospitalières turques.



À l’issue de cette rencontre, le président Oligui Nguema a salué l’engagement des partenaires turcs, et a souligné l’importance d’un partenariat économique solide, fondé sur la confiance et la complémentarité. Il a réaffirmé l’ambition du Gabon de s’ouvrir davantage à l’investissement international pour accélérer son développement.