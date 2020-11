Accelerex Holdings obtient un investissement de 20 millions de dollars d’ Africa Capital Alliance (ACA)

Accelerex Holdings (www.globalAccelerex.com), Maurice (ci-après « Accelerex »), a annoncé aujourd’hui qu’elle avait signé un accord d’investissement avec la société régionale de capital privé Africa Capital Alliance (ci-après « ACA ») pour le fonds Capital Alliance Private Equity IV (CAPE IV). Un investissement à hauteur de 20 millions de dollars dans Accelerex. Grâce à cet investissement, CAPE IV deviendra un partenaire stratégique d’Accelerex et détiendra trois sièges au conseil d’administration de la société.

Accelerex, qui est la société mère du géant de la fintech africaine, Global Accelerex Limited, a été créée pour investir dans des entreprises de technologie financière numérique en Afrique.

Global Accelerex a été constituée en 2008 et a commencé à fournir de services de paiement en octobre 2013, après avoir obtenu l’approbation de la Banque centrale du Nigeria. La société a été classée en tant que numéro 1 des fournisseurs de services liés aux terminaux de paiement au Nigeria en 2018 et en 2019 et soutient 95 % des banques nigérianes et plus de 90 000 commerçants dans les 36 États du pays.

Accelerex a commencé ses activités au Ghana en 2019 et prévoit de s’étendre en Côte d’Ivoire, au Kenya, en Tanzanie et en Afrique du Sud au cours des 24 prochains mois grâce à l’investissement d’ACA. Ce financement permettra également de développer de nouveaux produits dans l’ensemble du groupe.

L’agence bancaire d’Accelerex, Accelerex Network Limited (ANL), est un moteur important de l’inclusion financière au Nigeria. Elle soutient le gouvernement fédéral du Nigeria et le programme d’inclusion financière de la Banque centrale du Nigeria, qui vise les segments de la population sous-desservis ou non desservis sur le plan financier. Accelerex Network Limited a étendu son réseau à plus de 9 000 agents au cours des 12 derniers mois et prévoit d’atteindre 40 000 agents d’ici la fin 2021.

En outre, Accelerex a acquis une participation majoritaire dans la SLS Microfinance Bank pour répondre aux besoins financiers de son activité d’agents bancaires en pleine expansion.

En 2019, Accelerex a acquis une participation minoritaire importante dans Connected Analytics (également connu sous le nom de ThankUCash), un fournisseur de plateformes fintech qui permet aux commerçants d’offrir des récompenses à leurs clients pour les remercier de leur fidélité et stimuler leurs ventes.

Tunde Ogungbade, PDG de Global Accelerex, a déclaré : « L’investissement d’ACA me réjouit profondément. Dans notre quête du meilleur investissement et du meilleur partenaire stratégique possible, nous recherchions une entreprise qui partage notre vision pour permettre aux entreprises d’Afrique subsaharienne de dépasser les attentes de leurs clients en matière de paiement. Ce partenariat aidera Accelerex à se déployer activement en Afrique et à accélérer le développement de ses produits. Grâce à cette initiative, notre vision pourrait bien devenir une réalité ».

Paul Kokoricha, associé chez ACA, a déclaré qu’en raison du grand potentiel des fintechs en Afrique, un bon financement et une solide expertise sont essentiels à l’évolutivité. « Le modèle d’entreprise solide d’Accelerex ainsi que son équipe de gestion agile et dynamique font de lui le groupe fintech africain idéal à financer. Nous sommes ravis de cette alliance et heureux de faire profiter le conseil d’administration de notre expérience. »

Accelerex Holdings développe et déploie en permanence des solutions financières et non financières pratiques, sûres et innovantes qui facilitent la vie.

ACA est une société d’investissement panafricaine de premier plan qui parraine des fonds et gère des investissements en Afrique subsaharienne. Fondée en 1997, ACA a plus de 23 ans d’expérience en matière d’investissement sur plusieurs cycles de marché, avec cinq fonds d’investissement privé et immobiliers. Sa structure internationale et sa grande expertise locale lui permettent de lever des fonds auprès d’investisseurs du monde entier pour des investissements dans des secteurs spécifiques en Afrique subsaharienne. CAPE IV est un fonds de 567 millions de dollars créé par ACA pour investir dans des entreprises ayant des bases solides et un historique de croissance dans les secteurs des services financiers, de la technologie, des médias et des télécommunications, des produits de grande consommation, de l’énergie et plusieurs autres secteurs émergents en Afrique de l’Ouest.

