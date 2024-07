Accords de coopération entre le Tchad et le Burundi : Vers un renforcement des liens bilatéraux

Les accords paraphés par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, S.E.M. Abderaman Koulamallah pour le Tchad et S.E.M. Albert Shingiro pour le Burundi, couvrent un large éventail de secteurs clés pour le développement socio-économique des deux nations. Parmi les domaines concernés figurent :



Commerce: Facilitation des échanges commerciaux et investissements entre les deux pays.

Agriculture, pêche et élevage: Développement des chaînes de valeur agricoles, promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Industrie, mines et artisanat: Encouragement de la transformation locale des matières premières et valorisation du savoir-faire artisanal.

Éducation, recherche scientifique et culture: Promotion des échanges d'étudiants, de chercheurs et d'acteurs culturels.

Santé: Renforcement des systèmes de santé et lutte contre les maladies transmissibles.

Environnement et tourisme: Protection de l'environnement et développement d'un tourisme durable.

Petites et moyennes entreprises: Soutien à l'entrepreneuriat et à la création d'emplois.

Transports, TIC et énergie: Développement des infrastructures de transport, de communication et d'accès à l'énergie.

Économie, finances et investissements: Promotion des investissements et création d'un climat des affaires favorable.

Infrastructures: Développement des infrastructures de base pour soutenir la croissance économique.

Gouvernance, urbanisme, habitat et emploi: Promotion de la bonne gouvernance, de l'aménagement urbain, de l'accès au logement et de la création d'emplois.

Défense, sécurité et justice: Renforcement de la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité transfrontalière.



En vue de concrétiser la volonté de renforcer les liens entre les deux peuples, les deux parties ont également signé un accord d'exemption réciproque de visa. Cette mesure permettra aux ressortissants tchadiens et burundais détenteurs de passeports diplomatiques, de service ou ordinaires de se déplacer librement entre les deux pays sans visa, pour une durée de séjour de 90 jours maximum.



L'entrée en vigueur de l'accord d'exemption de visa interviendra dans les trois mois suivant la notification par les deux parties de l'achèvement de leurs procédures internes respectives.



La signature de ces accords de coopération et de l'accord d'exemption de visa marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et le Burundi. Ces engagements illustrent la volonté commune des deux pays de consolider leur coopération dans des domaines d'intérêt mutuel, pour le développement socio-économique et le bien-être de leurs populations respectives.



La signature de ces accords s'inscrit dans la dynamique de coopération régionale prônée par l'Union africaine, et contribuera positivement à l'intégration continentale.