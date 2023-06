Action humanitaire franco-tchadienne : Distribution de dons alimentaires et de moutons à Forchana

Le 27 juin 2023, à Forchana, un village de la province du Ouaddai, les éléments français de partenariat au Tchad (EFPT) ont mené à bien une action CIMIC à l'occasion de la fête religieuse de Tabaski.



En présence des autorités civiles et traditionnelles, telles que le sous-préfet, les chefs de village et les chefs coutumiers, les soldats français ont distribué des dons alimentaires comprenant 5 sacs de riz. De plus, 18 moutons ont été achetés sur le marché d'Abou Goulem et transportés par GBC 180 (camion cargo, tout-terrain militaire français).



Cette initiative symbolique renforce les liens entre la France et le Tchad, démontrant ainsi l'engagement des deux pays.