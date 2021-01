Addis-Abeba : Moussa Faki honore l'ambassadeur sortant du Tchad, Fadlassid Ali Naffa

Addis-Abeba - L'ex-ambassadeur tchadien et nouveau directeur général du ministère des Affaires étrangères, Fadlassid Ali Naffa, a reçu mercredi un certificat de mérite des mains du président de la commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, informe le ministère des Affaires étrangères.



Le certificat de mérite lui est décerné pour ses "actions en faveur de la promotion des objectifs de l'organisation panafricaine, notamment à la promotion d'une meilleure compréhension et d'une plus grande coopération au sein de la communauté africaine".



En fin de séjour à Addis-Abeba, Fadlassid Ali Naffa a assuré le poste d'ambassadeur du Tchad en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union Africaine de septembre 2018 à janvier 2021. Il a été nommé par décret n° 1789 du 17 août 2020 au ministère des Affaires étrangères, en remplacement de Mme. Sanda Ildjima Badda Mallot.



Le président de la commission de l'Union africaine témoigne que le diplomate Fadlassid Ali Naffa a "pris part activement aux côtés de l'Union africaine dans ses efforts collectifs déployés en vue de renforcer la capacité de la commission à relever les défis auxquels fait face le continent, une contribution hautement appréciée".