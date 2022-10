Addis Abeba - N'Djamena : un incident survenu sur un vol Ethiopian Airlines

Dès l'embarquement, les passagers ont été inquiétés par la vérification effectuée par les techniciens avant d'opérer le vol. Des séquences vidéos ont d'ailleurs été filmées et diffusées sur les réseaux sociaux. "C'est cette opération de maintenance que certains se sont permis de filmer", explique le représentant d'Ethiopian Airlines au Tchad.



Selon lui, peu après le décollage, le commandant de bord a constaté un signal de défaut du système de carburant et a décidé d'interrompre le vol vers N'Djamena et ramener l'avion à son port d'attache.