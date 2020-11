Adduction en eau à N'Djamena : Le Tchad obtient des financements pour un vaste projet

Faire passer de 30 à 80% le taux d'accès à l'eau potable d'ici 2030



Le projet "AEP" est la première phase d'un programme de réhabilitation et d'extension du réseau d'eau potable de la capitale. L'ambition pour le gouvernement est de faire passer le taux d'accès à l'eau potable de 30% actuellement à 80% à l'horizon 2030.



Les réalisations prévues comprennent la création d'un nouveau champ captant avec trois nouveaux forages à l'ouest de la capitale, la construction de deux châteaux d'eau, l'aménagement de 205 km de conduites défaillantes, ainsi que l'aménagement et la réhabilitation de plusieurs milliers de branchements et compteurs pour les particuliers, détaille Tahir Hamid Nguilin.



Il ajoute que "les impacts attendus du projet sont une nette amélioration de la qualité du service de l'eau sur une grande partie de la ville de N'Djamena, contribuant à une meilleure qualité de vie des habitants et notamment de leur santé".



Le représentant de l'AFD Olivier Cador et le représentant des Pays-Bas au Tchad Mark Rutgers se félicitent de la signature de ces conventions qui sont conformes aux objectifs de développement durable.