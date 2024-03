Afreximbank accorde une subvention pour renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs africains

Au cours d'un programme complet de six semaines, les participants acquerront des connaissances précieuses sur la manière de créer et de développer leurs entreprises en tirant parti du marché intra-africain.



La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) se réjouit d'annoncer sa collaboration avec Grand Africa Initiative (GAIN) dans le cadre d’une subvention visant à faciliter la formation de 300 jeunes entrepreneurs africains. Le programme de formation sera axé sur l'entrepreneuriat et le commerce intra-africain et devrait débuter en mars 2024.



Le cours de maître GAIN-Afreximbank sur l'entrepreneuriat et le commerce intra-africain a été méticuleusement conçu pour doter les jeunes entrepreneurs africains de diverses régions du continent africain des compétences essentielles pour favoriser la croissance et l'expansion de leurs entreprises au-delà de leurs frontières nationales.



Au cours d'un programme complet de six semaines, les participants acquerront des connaissances précieuses sur la manière de créer et de développer leurs entreprises en tirant parti du marché intra-africain. Les participants recevront des conseils techniques, une formation pratique et des conseils commerciaux de la part d’un groupe d'experts internationaux.



En outre, ce programme vise à renforcer la mise en œuvre inclusive de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) en proposant des interventions qui soutiennent spécifiquement les jeunes Africains, les femmes et les petites et moyennes entreprises. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature via le site web officiel du programme : www.GrandAfrica.org.



Les entrepreneurs potentiels seront sélectionnés dans toute l'Afrique et doivent répondre aux critères suivants : Être âgé de 20 à 45 ans ; doit être une entité commerciale enregistrée ; doit être d'origine africaine ; doit avoir une entreprise en Afrique ; Doit avoir une entreprise en activité depuis au moins deux ans ; doit avoir accès à une connexion internet stable et à l'électricité ; avoir une bonne connaissance de la langue anglaise.



Yusuf Daya, directeur des Relations et de la Politique commerciale UA/ZLECAf d'Afreximbank a souligné l'importance cruciale de donner aux jeunes entrepreneurs africains les moyens de tirer pleinement parti des opportunités offertes par la ZLECAf.



« Notre soutien renouvelé au cours de maître de GAIN souligne les efforts de la Banque visant à développer les compétences de la jeunesse africaine et à renforcer les capacités entrepreneuriales des Africains par le biais de l'Académie d'Afreximbank (AFRACAD). Nous attendons avec impatience un programme encore plus réussi en 2024, après le cours de maître à fort impact de 2022 qui a contribué à renforcer les capacités de 200 entrepreneurs de tout le continent ».



Jerry Ojima Momoh, responsable des partenariats à GAIN, a fait part de son enthousiasme : « Il s'agit de la cinquième édition de la série de cours de maîtres sur l'entrepreneuriat de GAIN, qui vise à renforcer les capacités des jeunes Africains. À ce jour, deux séries ont été consacrées à la formation des femmes et trois séries sont désormais ouvertes aux hommes et aux femmes. Nous sommes heureux de ce partenariat avec Afreximbank cette année encore, en vue d’apporter un soutien inestimable aux jeunes entrepreneurs. En 2022, nous avons formé des participants de 29 pays d'Afrique. Au-delà de la formation, les participants acquerront des connaissances approfondies, noueront des relations et bénéficieront du soutien de mentors internationaux expérimentés, ce qui aura un impact positif sur la croissance de leur entreprise ».