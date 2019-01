Africa CEO Forum 2019 : 1 500 chefs d’entreprises mobilisés pour faire de l’intégration économi que africaine une réalité

Grands décideurs de l’industrie, de la finance et de la politique, venus de plus de 70 pays, discuteront de l’intégration régionale ainsi que d’autres sujets clés pour le développement des entreprises africaines. A l’heure où les échanges intra-continentaux restent trop faibles, les chefs d’entreprises les plus influents du continent ont décidé de se mobiliser et […]

Grands décideurs de l’industrie, de la finance et de la politique, venus de plus de 70 pays, discuteront de l’intégration ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...