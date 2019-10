Africa Oil & Power é o ponto de encontro oficial para as empresas petrolíferas nacionais de África

As empresas nacionais de petróleo e distribuição da Guiné Equatorial, Argélia, Sudão do Sul, Senegal, África do Sul, Lesoto e Guiné irão reunir-se na conferência e exposição de 2019 da Africa Oil & Power (AOP) (https://AfricaOilandPower.com); As maiores organizações energéticas da África do Sul, incluindo as empresas do Grupo CEF, Sasol, Gabinete dos Produtores Independentes […]

As empresas nacionais de petróleo e distribuição da Guiné Equatorial, Argélia, Sudão do Sul, Senegal, Áfri...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...