Africa Oil & Power, point de convergence officiel des compagnies pétrolières nationales d’Afrique

Du 9 au 11 octobre, le département des Ressources minérales et de l’Énergie d’Afrique du Sud ainsi que le groupe CEF et ses filiales rejoindront les décideurs nationaux de l’énergie africaine dans le cadre du quatrième congrès et exposition d’Africa Oil & Power (AOP), qui se tiendra au CTICC1, au Cap, en Afrique du Sud.

Gravitant autour du thème #MakeEnergyWork, cette conférence AOP de trois jours offrira un cadre propice à des discussions stratégiques sur la manière par laquelle et les raisons pour lesquelles le secteur énergétique doit être au cœur des stratégies de croissance de l’Afrique. Ce faisant, AOP invitera les capitaines d’industrie à discuter de sujets cruciaux, tels que le secteur des énergies renouvelables en Afrique, l’avenir de l’exploration et de la production, le rôle du gaz naturel dans le bouquet énergétique du continent, l’importance de développer et d’améliorer les ressources locales dans le secteur de l’énergie, et le rôle moteur des compagnies pétrolières nationales dans le développement.

Représentant le secteur énergétique d’Afrique du Sud, le groupe CEF ; PetroSA ; l’Institut national d’Afrique du Sud pour le développement de l’énergie (South African National Energy Development Institute, Sanedi) ; l’agence pétrolière d’Afrique du Sud (Petroleum Agency of South Africa, PASA) ; la compagnie sud-africaine pour le développement du gaz (iGas); le Fonds stratégique pour le carburant (Strategic Fuel Fund, SFF) et le Bureau des producteurs d’énergie indépendants (Independent Power Producer, IPP), partageront leurs perspectives sur le rôle que le secteur énergétique peut jouer dans le développement économique du pays. Abritant plus de la moitié des projets des producteurs d’énergie indépendants du pays, la province du Cap-Nord, représentée par le membre du Conseil exécutif en charge de la finance, du développement économique et du tourisme, se joindra également à l’événement AOP 2019 aux côtés de Sasol, entreprise consolidant énergie et chimie.

L’AOP 2019 accueillera d’importantes délégations ministérielles en provenances des quatre coins du continent : Sénégal, Guinée équatoriale, Soudan du Sud, Algérie, Lesotho, Guinée, Gambie et Afrique du Sud. Chaque délégation nationale sera menée par son ministre du pétrole et par les dirigeants de ses compagnies pétrolières nationales.

Au nombre des compagnies pétrolières et électriques nationales participant et intervenant à l’AOP 2019 figurent :

Pour la Guinée équatoriale, GEPetrol, représenté par son directeur général Antonio Oburu, aux côtés de S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et Hydrocarbures.

Pour le Soudan du Sud, Nilepet, aux côtés de S.E. Awow Daniel Chuang, ministre du Pétrole.

Pour la république de Guinée, ONAP, représenté par son directeur général Famourou Kourouma, aux côtés de S.E. Abdoulaye Magassouba, ministre des Mines et de la Géologie.

Pour l’Algérie, NOC Sonatrach et la compagnie nationale de gaz et d’électricité Sonelgaz, cette dernière étant représentée par son PDG Chaher Boulakhras.

Pour le Sénégal, Cos-Petrogaz et Petrosen, respectivement représentés par le secrétaire permanent Ousmane N’diaye et par le directeur exécutif Mamadou Faye. La délégation sénégalaise sera menée par le président de la République.

Pour l’Afrique du Sud, le groupe CEF, représenté par le PDG par intérim Kholly Zono, aux côtés de S.E. Gwede Mantashe, ministre des Ressources minérales et de l’Énergie.

La conférence AOP 2019 est organisée en partenariat avec le département des Ressources minérales et de l’Énergie d’Afrique du Sud, la chambre de commerce et d’industrie d’Afrique du Sud, l’alliance sud-africaine pour le pétrole et le gaz, et la chambre de commerce et d’industrie de Durban.

