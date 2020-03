ACTUALITES Africanews lancée sur les plateformes DStv et GOtv en Afrique

Après avoir lancé Euronews sur ses plateformes en Novembre dernier, le groupe MultiChoice vient d’en faire de même avec Africanews, membre du groupe Euronews. La chaîne d’information pan-africaine est désormais disponible sur les plateformes DStv et GOtv dans des millions de foyers à travers le continent africain. Alors que la crise sanitaire liée au COVID-19 se développe, le groupe MultiChoice et le groupe Euronews s’associent pour offrir aux utilisateurs de DStv et GOtv un accès à une information de qualité, mise à jour en temps réel. Africanews est la seule chaîne d’information internationale indépendante créée pour l’Afrique. Elle propose à ses téléspectateurs du contenu en anglais et en français avec une perspective africaine, créé par des journalistes représentant la diversité du continent africain. Avec des journaux présentés quotidiens, dont la matinale bilingue (anglais/français) « Morning Call », et une équipe de 50 correspondants locaux, Africanews informe, depuis le terrain et de manière impartiale, ses téléspectateurs sur les dernières informations en présentant la diversité de voix qui sont l’avenir du continent. Alors qu’Euronews, première chaine d’information internationale en Europe, était déjà disponible sur la plateforme DStv, Africanews sera disponible pour les abonnés DStv et GOtv dans plus de 40 pays sur le continent africain, dont l’Afrique du Sud et pays voisins de l’Afrique Australe, ainsi que dans d’autres pays d’Afrique comme le Nigeria, le Ghana, le Kenya, ou l’Angola. Grâce à ce nouveau partenariat, Africanews, lancée en 2016 depuis Pointe-Noire au Congo, est désormais disponible dans un total de 20 millions de foyers à travers l’Afrique. Michael Peters, Président du Directoire d’Euronews : « Alors que le monde fait face à la crise sanitaire liée au COVID-19, la mission d’Euronews et d’Africanews n’a jamais été aussi importante : permettre à tous d’avoir accès en temps réel à une information à jour, permettre à chacun de se forger sa propre opinion sur ce qu’il se passe dans le monde en présentant une diversité de points de vue. Nous sommes ravis d’avoir conclu un nouveau partenariat avec le groupe MultiChoice, afin que les utilisateurs de DStv et GOtv puissent désormais avoir accès à Africanews. Euronews et Africanews ont toujours été reconnues pour leur journalisme impartial et indépendant. Dans ces temps d’incertitudes, des millions d’Africains vont pouvoir avoir accès à ces sources d’information respectées. » Yolisa Phahle, CEO MultiChoice Group Africa: “En ces temps sans précédent, il est important que nos clients puissent avoir accès à une information fiable et précise. Nous avions déjà récemment augmenté l’accès à des chaînes d’information. Le lancement d’Africanews sur nos plateformes confirme notre engagement d’offrir à nos clients le meilleur service possible.” Au-delà de l’information en continu, Africanews propose aux téléspectateurs une diversité de programmes plus longs sur la culture, le sport, le business, les voyages, la science et les nouvelles technologies. Inspire Africa, est par exemple l’un des programmes phares de la chaîne sur l’art de vivre, proposant du contenu mettant en lumière l’ensemble du continent africain. Africanews et Euronews ont également une forte sur les plateformes digitales. Dans les deux dernières semaines, le trafic vers le site web d’Euronews a augmenté de 86% et vers celui d’Africanews de près de 300%[1]. [1]Adobe Analytics, 9 mars au 22 mars 2020, comparé au 9 février au 22 février 2020 Distribué par APO Group pour Africanews. Contact de presse :

Lancée en 2016 depuis Pointe-Noire au Congo, Africanews (www.Africanews.com), membre du groupe Euronews, est la seule chaîne d’information internationale indépendante créée pour l’Afrique. Elle propose à ses téléspectateurs du contenu en anglais et en français avec une perspective africaine, créé par des journalistes représentant la diversité du continent africain. Avec des journaux présentés quotidiens, dont la matinale bilingue (anglais/français) « Morning Call », et une équipe de 50 correspondants locaux, Africanews informe, depuis le terrain et de manière impartiale, ses téléspectateurs sur les dernières informations en présentant la diversité de voix qui sont l’avenir du continent. À propos d'Euronews :

Euronews (www.Euronews.com) est la première chaîne d’information internationale en Europe. Sa mission est de permettre à chacun de se forger sa propre opinion. Euronews est reconnue pour sa crédibilité et son indépendance. En proposant une diversité de points de vue, Euronews est « All Views ». Depuis son lancement en 1993 à Lyon (France), Euronews fournit des informations impartiales à des audiences à travers le monde : la chaîne est distribuée dans 400 millions de foyers et 160 pays, dont 67% des foyers dans l’Union européenne. Chaque mois, Euronews atteint 141 millions de personnes. En 2017, Euronews a renouvelé son offre en lançant 12 éditions de langues distinctes, avec une approche « glocale » de l’information : Euronews continue de croître en tant que média global proposant du contenu adapté aux attentes des audiences locales. Au-delà d’une couverture 24h/24 de l’information, Euronews propose des émissions sur des thèmes variés comme la science, le climat, le business, la culture et l’actualité. 500 journalistes de plus de 30 nationalités différentes travaillent sur les 12 éditions d’Euronews, couvrant l’actualité européenne et internationale, 24h/24 et 7 jours sur 7 en allemand, anglais, arabe, espagnol, français, grec, hongrois, italien, persan, portugais, russe et turc. Le siège d’Euronews est à Lyon et la chaîne a des bureaux éditoriaux à Bruxelles, Athènes et Budapest, ainsi que des correspondants à travers l’Europe et au-delà. Des bureaux commerciaux se trouvent à Paris, Berlin, aux Emirats Arabes Unis et à Singapour. En 2018 et 2019, Euronews a lancé trois projets de franchise : Euronews Albania, Euronews Georgia et Euronews Serbia. En 2016, Euronews a lancé la chaîne Africanews, depuis Pointe-Noire au Congo, le premier média d'information indépendant et multilingue panafricain. En juin 2017, NBC News et Euronews ont annoncé leur partenariat. NBC News a acquis 25% de la société, faisant un investissement important destiné à accroître la couverture de l'information et la programmation, ce qui a notamment permis le développement de l’édition d’Euronews en anglais, qui propose aujourd’hui 17 heures de journaux présentés tous les jours de semaine. www.Euronews.com www.Africanews.com

