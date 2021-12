AFRIQUE Afrique : 19 pays produisent les meilleurs talents technologiques du continent

15 Décembre 2021

Les participants au concours d’innovation ont prouvé qu'il existe des solutions susceptibles de faire une différence incommensurable dans la lutte contre le changement climatique et dans la vie des Africains et d'ailleurs.



Après avoir passé au crible les 55 États membres de l'Union africaine dans 12 catégories, les 60 lauréats régionaux des Global Startup Awards (GSA) Africa, le premier et le seul concours d'innovation technologique à l'échelle du continent axé sur les objectifs de développement durable, ont été annoncés lors de la finale régionale. Un gagnant par catégorie et par région a été identifié parmi 7 589 candidatures provenant de tout le continent par un panel d'experts composé de 215 membres du jury, ainsi que par le public africain qui a voté 41 000 fois.



Les participants au concours ont prouvé qu'il existe des solutions susceptibles de faire une différence incommensurable dans la lutte contre le changement climatique et dans la vie des Africains et d'ailleurs. Dans la catégorie "Startup de l'année", qui salue une startup qui inspire la prochaine génération de fondateurs en ayant un impact positif sur l'économie et le monde en général, les gagnants sont : Warrior Eco (Burundi) ; Kubic (Kenya) ; Garment IO (Egypte) ; Lupiya (Zambie) et Salubata (Nigeria).



Le prix du meilleur nouveau venu, qui récompense une startup dont le produit et/ou le service est en passe de bouleverser son secteur et d'avoir un impact positif sur l'économie et le monde, a été attribué à Ecoplus (RDC), Emarat (Ouganda), CliniDo (Égypte), Envisionit Deep AI (Afrique du Sud) et Rouzo (Nigeria).



Divin Kouebatouka de Mvutu (Congo) a remporté les honneurs dans la catégorie "Fondateur de l'année", qui récompense le fondateur ou le cofondateur d'une startup ayant fait preuve de solides compétences en matière de leadership et obtenu des résultats commerciaux exceptionnels. Les lauréats de la catégorie "Capital-risqueur de l'année", sont Ortus (Ouganda) et Sylvester (Afrique du Sud). Kobo (RDC), Ennovate (Tanzanie), AUC Venture (Egypte), Ocean Hub (Afrique du Sud) et Space NGO (Bénin) ont tous été récompensés dans la catégorie du meilleur programme d'accélération/incubateur.



Le prix du meilleur espace de co-working, décerné pour les services, le soutien et les ressources que ces espaces offrent aux startups, ainsi que pour la création d'une culture et d'un environnement favorisant l'innovation, a été attribué à Given Back (Gabon) ; La Plage (Maurice) ; Makanak Office (Égypte) ; Workshop 17 (Afrique du Sud) et Hub 30 (Nigeria).



Le prix Women in Tech, qui récompense une startup pionnière fondée et détenue par une ou plusieurs femmes, a été décerné à Ecoplus (RDC), Mipango (Tanzanie), Tekeya (Égypte), Doctors E-Consult (Botswana) et Kitovu Technology Company (Nigeria). Le prix Agri Tech a été remporté par Freshbag (Cameroun), Biobuu (Tanzanie), Zr31 (Égypte), Netagrow (Zambie) et DigiExt (Ghana). Nucleus Biotech (Cameroun), My Health Africa (Kenya), 3 elagi (Égypte), Dawa Health (Zambie) et Wala Digital Health (Ghana) ont tous été jugés dignes d'un prix dans la catégorie Health Tech, qui récompense une startup à l'origine de percées médicales grâce à des solutions innovantes visant à améliorer la qualité de vie.



La catégorie Commerce Tech, qui récompense la startup connectant l'Afrique en permettant le commerce à l'aide de diverses technologies, a vu Smartbox (Cameroun), Rwazi (Maurice), Kaoun (Tunisie), CIRT (Afrique du Sud) et Chekkit (Nigeria) remporter les premières places dans leurs régions. Enfin, les gagnants de la catégorie Industrial Tech sont Congo Food Processing (RDC) ; DiscoverBrands Systems (Kenya) ; Zelij Invent (Maroc) ; Lign Organic (Afrique du Sud) et Treepz (Nigeria).





