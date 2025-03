Afrique: La BAD veut mobiliser des ressources pour faire face aux pandémies

Le Groupe de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) a signé un accord pour devenir une entité de mise en œuvre du Fonds de lutte contre les pandémies (https://apo-opa.co/4h0TQu3). Cet accord permet à la Banque de coordonner le financement des projets approuvés par le Fonds en Afrique, et de participer à un appel à propositions pour le financement d’investissements dont le lancement est prévu le mois prochain.



L’accord sur les procédures financières, signé en janvier avec le Groupe de la Banque mondiale (la Banque internationale pour la reconstruction et le développement a agi en tant que fiduciaire du Fonds de lutte contre les pandémies) permet à la Banque africaine de développement de participer au financement de 500 millions de dollars du secrétariat du Fonds pour mettre en œuvre des programmes, des projets et des politiques liés aux pandémies, particulièrement dans les pays à revenu intermédiaire et à faible revenu.



Le Fonds de lutte contre les pandémies est un partenariat entre des pays donateurs, des co-investisseurs, des fondations et des organisations de la société civile. Il est hébergé par la Banque mondiale. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) en est le chef de file technique. Le Fonds aide les pays et les régions à renforcer leurs systèmes de santé et à accroître leurs investissements afin de renforcer leurs capacités de prévention, de préparation et de réponse aux pandémies.



« Les pays africains demandent de plus en plus d’aide pour combler les lacunes de leurs infrastructures sanitaires nationales, mises en évidence par la pandémie de Covid-19 et d’autres crises sanitaires. En tant qu’entité chargée de la mise en œuvre du Fonds de lutte contre les pandémies, la Banque africaine de développement capitalise sur son expérience en combinant le financement des infrastructures avec un soutien complémentaire pour améliorer la qualité de vie des populations africaines », a déclaré Beth Dunford, vice-présidente de la Banque chargée de l’Agriculture et du Développement humain et social.



L’appel à propositions du Fonds se déroulera en plusieurs étapes : la première phase sera ouverte aux propositions monopays et multipays en mars 2025, la deuxième phase sera lancée en juin 2025 pour les propositions régionales.



À ce jour, le Fonds de lutte contre les pandémies a financé deux appels à propositions et approuvé 47 projets ayant un impact sur 75 pays dans six régions du monde. En moyenne, 43 % de ses ressources ont été allouées à des pays d’Afrique subsaharienne, la région où la demande est la plus forte. Dans le cadre du deuxième appel à propositions, plus de la moitié des fonds accordés ont été alloués à l’Afrique subsaharienne.