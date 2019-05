Afrique : Le Ghana sollicite le soutien du Tchad pour le secrétariat général de la ZLEC

Le Président de la République Idriss Déby a accordé ce jeudi, une audience au ministre ghanéen du Commerce et de l’Industrie, Alan Kyerematen. Il est porteur d’un message de son Président Nana Akufo-Addo à son homologue tchadien.



Le 21 mars 2018, les Chefs d’Etat du continent réunis au sommet de l’Union Africaine à Kigali au Rwanda ont décidé de la mise en place d’une Zone de libre échange continentale (ZLEC).



Cette zone entrera en vigueur le 30 mai 2019. Le Ghana se propose d’abriter le secrétariat général de cette institution continentale. A cet effet, son Président Nana Akufo-Addo sollicite le soutien du Président de la République Idriss Déby pour cette candidature.



Il a dépêché par un vol spécial ce 9 mai, son ministre du Commerce et de l’Industrie pour remettre un message au chef de l’Etat tchadien, sollicitant officiellement le soutien et l’adhésion du Tchad à cette candidature qui sera actée le 7 juillet 2019, à Niamey au Niger, à l'issue du sommet extraordinaire de l’Union Africaine.



44 Etats membres de l’Union africaine ont signé en 2018, l’acte instituant la ZLEC. A ce jour, 22 Etats l’ont ratifié permettant l’entrée en vigueur de ce gigantesque marché de 1.2 milliard de consommateurs.