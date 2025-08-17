RCA : Le Président Touadéra se rend au Japon pour la TICAD 2025





Une conférence axée sur l'innovation et la jeunesse

Co-organisée par le Japon, la Banque Mondiale, les Nations-Unies et l'Union Africaine, la TICAD vise à créer des solutions de développement pour l'Afrique. Cette année, les thèmes abordés seront l'innovation, la jeunesse africaine, les investissements et la croissance de qualité.





Pour l'Afrique, et en particulier la République centrafricaine, cette coopération "gagnant-gagnant" pourrait se traduire par des investissements directs étrangers, des transferts de technologies et un meilleur accès aux marchés mondiaux. La délégation centrafricaine aura pour mission de présenter les opportunités qu'offre le pays afin d'attirer des investissements.