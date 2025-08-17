Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : Le Président Touadéra se rend au Japon pour la TICAD 2025


Alwihda Info | Par - 18 Août 2025


Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, est en route pour Yokohama, au Japon, afin de participer à la Conférence Internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD). L'événement se tiendra du 20 au 22 août 2025.


RCA : Le Président Touadéra se rend au Japon pour la TICAD 2025


 

Une conférence axée sur l'innovation et la jeunesse

 
Co-organisée par le Japon, la Banque Mondiale, les Nations-Unies et l'Union Africaine, la TICAD vise à créer des solutions de développement pour l'Afrique. Cette année, les thèmes abordés seront l'innovation, la jeunesse africaine, les investissements et la croissance de qualité.

 
Pour l'Afrique, et en particulier la République centrafricaine, cette coopération "gagnant-gagnant" pourrait se traduire par des investissements directs étrangers, des transferts de technologies et un meilleur accès aux marchés mondiaux. La délégation centrafricaine aura pour mission de présenter les opportunités qu'offre le pays afin d'attirer des investissements.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


