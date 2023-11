AFRIQUE Afrique : Le panel sur les finances et le gouvernement révélera des informations clés lors du MSGBC Oil, Gas & Power 2023

Alwihda Info | Par APO - 6 Novembre 2023



La première journée de la MSGBC Oil, Gas & Power 2023 mettra en avant un panel axé sur la finance et le gouvernement, explorant le rôle des politiques et des incitations dans l'attraction des investissements dans la région.

MSGBC Oil, Gas & Power 2023 prévoit deux jours de discussions les 21 et 22 novembre à Nouakchott, y compris une session très attendue sur le rôle de la finance et du gouvernement dans le renforcement des opportunités d'investissement dans la nouvelle frontière énergétique de l'Afrique.



Le panel explorera le rôle des politiques gouvernementales et des incitations dans la création d'un cadre propice aux investissements étrangers, devenu un critère clé pour des pays tels que la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry, qui cherchent à attirer des investissements directs étrangers sur leurs marchés émergents de l'énergie. En créant un environnement opérationnel stable, transparent et attractif, les gouvernements peuvent donner aux investisseurs la confiance nécessaire pour investir.



Les intervenants du prochain panel incluent Rashid Ali Abdallah, Directeur Exécutif de la Commission Africaine de l'Énergie ; Saad Sherida Al-Kaebi, Vice-Président, Président et Directeur Général de QatarEnergy ; Zakaria Dosso, Directeur Général d'AEICORP ; Tony Elumelu, Président de la United Bank for Africa ; Mohamed El Kettani, Président et Directeur Général d'Attijariwafa Bank ; Olivier Fleurentin, Responsable du secteur Pétrole & Gaz chez Standard Bank Group Ltd ; Jonathan Ross, Responsable de la Couverture Pétrole & Gaz chez Rand Merchant Bank ; Abebe Aemro Selassie, Directeur du Département Africain du Fonds Monétaire International ; et Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Directeur Général de l'Organisation Mondiale du Commerce.



En ce qui concerne les incitations efficaces déployées, la création de Zones Économiques Spéciales (ZES) est devenue un outil clé pour promouvoir le commerce, l'investissement et la croissance économique dans la région. La ZES phare de Sandiara au Sénégal a déjà attiré plus de 15 entreprises, entraînant une augmentation des exportations du pays. Pendant ce temps, le très attendu Hub Portuaire de Nouakchott, première du genre en Mauritanie, sera presque entièrement dédié à la croissance du secteur de l'énergie.



Outre la facilitation de l'investissement du secteur privé, les pays de la région MSGBC ont utilisé divers outils pour financer leurs ambitions énergétiques et infrastructurelles respectives. Par exemple, la Société Financière Internationale a l'intention d'étendre son empreinte d'investissement au Sénégal, suite à une contribution totale de 987 millions de dollars à des projets dans les secteurs de la fabrication, de l'agro-industrie, des services, de l'infrastructure et de la banque. En Mauritanie, la Banque Africaine de Développement s'est engagée à mobiliser des fonds pour une ligne de transmission d'électricité multinationale de 900 millions de dollars entre le pays et le Mali voisin, connectant ainsi 620 000 personnes à l'électricité.



Dans le paysage énergétique en constante évolution, les panélistes exploreront l'avenir de l'énergie en Afrique de l'Ouest, prévoyant des tendances et explorant les défis et les opportunités liés à la transition énergétique. Alors que des pays comme la Guinée-Conakry et le Sénégal exploitent déjà leur potentiel d'énergie renouvelable avec des projets hydroélectriques et solaires à grande échelle en cours, d'autres pays de la MSGBC recherchent encore des sources de financement pour alimenter leur développement d'énergie propre. Le Sénégal, par exemple, a accordé un régime fiscal préférentiel aux entreprises investissant dans ses projets d'énergie renouvelable, démontrant le rôle que les incitations fiscales peuvent jouer pour attirer l'intérêt des investisseurs étrangers.



MSGBC Oil, Gas & Power 2023 offre une plateforme aux experts de l'industrie, aux responsables gouvernementaux et aux investisseurs pour engager des discussions qui façonneront l'avenir de l'énergie en Afrique. Les résultats de ces sessions devraient contribuer de manière significative à la croissance économique, à la durabilité et à la sécurité énergétique de la région.



Restez à l'écoute pour les mises à jour de ces sessions, alors que nous explorons le potentiel énergétique inexploité des pays du Bassin MSGBC.





